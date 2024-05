Porta-aviões dos EUA aporta para ‘missão’ no Rio de Janeiro

Chega ao Rio de Janeiro, nesta segunda-feira, 20, o porta-aviões da Marinha dos Estados Unidos USS George Washington, para uma missão que marca os 200 anos de relações diplomáticas entre Brasília e Washington. Segundo autoridades americanas, a visita “reforça a cooperação militar” entre as duas nações.

A passagem da embarcação pelo Brasil é parte do exercício Southern Seas 2024 das Forças Navais do Comando Sul dos Estados Unidos nos próximos meses. Esse exercício contará com intercâmbios de especialistas e compromissos agendados com, além do Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Equador, Peru e Uruguai. Membros da Marinha brasileira estarão abordo do navio como parte da equipe internacional.

Cooperação militar

A general do Exército dos Estados Unidos e comandante do Comando Sul, Laura Richardson, também veio ao Brasil, liderando as operações do porta-aviões. No Rio, ela deve se encontrar com autoridades e líderes locais. Em São Paulo, a general participará de um painel de discussão sobre a integração de mulheres em missões de paz, defesa e segurança, enfatizando a importância da inclusão e da diversidade na segurança global, segundo a missão.

De acordo com o governo americano, a operação Southern Seas 2024 “serve como um testemunho da parceria de longa data” entre Brasil e Estados Unidos.

“O exercício naval reflete o compromisso contínuo dos Estados Unidos e as nações parceiras em trabalhar juntos em prol da segurança coletiva, da paz e do desenvolvimento regional”, disse um comunicado da embaixada americana em Brasília.

O USS George Washington

Com 333 metros de comprimento, o USS George Washington serve como plataforma para até 90 aeronaves avançadas, como os caças Boeing F/A-18F Super Hornet e Lockheed Martin F-35C Lightning II. A presença do F-35C é especialmente significativa, representando a primeira vez que um caça Stealth de 5ª geração voará o espaço aéreo brasileiro.

A embarcação é equipada com dois reatores nucleares, motores a diesel e turbinas a vapor, e tem capacidade para transportar até seis mil pessoas. A última vez que o porta-aviões esteve no Brasil foi em 2015, durante uma edição anterior da operação Southern Seas.