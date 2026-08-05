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Por que filha do ex-príncipe Andrew teve bebê em Portugal, e não no Reino Unido

Nova princesa nasceu em Lisboa na última segunda-feira, 3

Por Flávio Monteiro 5 ago 2026, 09h30 | Atualizado em 5 ago 2026, 10h47
Bebê recém-nascido deitado de costas, usando um gorro branco com estampas coloridas e um macacão rosa claro. Uma mão adulta segura o dedo mindinho do bebê, que está com a mão fechada. O fundo é um lençol azul claro com desenhos de nuvens.
Nova princesa nasceu em Lisboa, Portugal, na última segunda-feira, 3 (theroyalfamily/Instagram)
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Por que filha do ex-príncipe Andrew teve bebê em Portugal, e não no Reino Unido Priorizar nos meus resultados Google

A princesa Eugenie deu à luz sua terceira filha na última segunda-feira, 3, e chamou a atenção o fato de a nova integrante da família real britânica nascer em Portugal, e não no Reino Unido. Essa decisão se deve à profissão do pai da criança, Jack Brooksbank, que atua no país, levando a família a dividir seu tempo entre terras britânicas e lusitanas.

O nascimento acontece enquanto o ex-príncipe Andrew, avô da bebê, continua no centro de uma das maiores controvérsias da família real. Deposto de sua posição devido à sua relação com o criminoso Jeffrey Epstein, Andrew Mountbatten-Windsor segue sendo alvo de desgaste para a família real, em destaque para suas filhas, Eugenie e Beatrice, que buscam preservar sua imagem perante a sujeira em que o pai se enfiou.

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