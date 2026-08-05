Por que filha do ex-príncipe Andrew teve bebê em Portugal, e não no Reino Unido

A princesa Eugenie deu à luz sua terceira filha na última segunda-feira, 3, e chamou a atenção o fato de a nova integrante da família real britânica nascer em Portugal, e não no Reino Unido. Essa decisão se deve à profissão do pai da criança, Jack Brooksbank, que atua no país, levando a família a dividir seu tempo entre terras britânicas e lusitanas.

O nascimento acontece enquanto o ex-príncipe Andrew, avô da bebê, continua no centro de uma das maiores controvérsias da família real. Deposto de sua posição devido à sua relação com o criminoso Jeffrey Epstein, Andrew Mountbatten-Windsor segue sendo alvo de desgaste para a família real, em destaque para suas filhas, Eugenie e Beatrice, que buscam preservar sua imagem perante a sujeira em que o pai se enfiou.

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