Por telefone, Biden e Xi afirmam que competição não deve levar a conflito

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, conversou por telefone com o presidente chinês, Xi Jinping, pela primeira vez em sete meses. Durante a ligação, que durou cerca de 90 minutos, os dois líderes discutiram a responsabilidade compartilhada em evitar que a competição entre os países não evolua para um conflito.

De acordo com comunicado emitido pela Casa Branca, os dois tiveram uma discussão ampla e estratégica, incluindo sobre áreas onde os interesses convergem e áreas onde interesses e valores divergem.

“Essa reunião, como ficou claro pelo presidente Biden, faz parte do esforço contínuo dos Estados Unidos para administrar com responsabilidade a competição entre americanos e chineses”, disse a nota.

Já a China diz que a conversa foi produtiva, afirmando que “o fato das duas nações conseguirem lidar bem com o seu relacionamento influencia o futuro do mundo”. De acordo com o governo chinês, Xi permitiu que seus funcionários trabalhem em conjunto com os americanos para coordenar questões fundamentais como a emergência climática, a recuperação econômica e a resposta à Covid-19, acrescentando, no entanto, que as preocupações centrais de cada nação devem ser respeitadas.

Especialistas em Washington dizem que os esforços para encontrar um denominador comum foram infrutíferos até o momento. Os constantes avanços chineses no Mar do Sul da China e no estreito de Taiwan, aliado à presença americana cada vez maior na região, aumentam a perspectiva de um conflito.

A China, por sua vez, acusou os Estados Unidos de interferirem e politizarem questões internas, como a situação de Hong Kong, de forma a tentar conter os chineses.

Na última semana, o enviado especial dos Estados Unidos para o clima, John Kerry, se encontrou com o ministro das Relações Exteriores da China e cobrou por maiores ações para aliviar a crise climática. Em resposta, o ministro afirmou que o governo americano deve parar de enxergar o país como um constante rival e parar de conter e suprimir a China em todo o mundo.

A questão climática, inclusive, foi tema na ligação. Segundo o governo chinês, Pequim “tomou a iniciativa de assumir as responsabilidades internacionais de acordo com as condições nacionais da China”.

As relações bilaterais entre chineses e americanos estão abaladas desde a administração do ex-presidente Donald Trump. Além disso, uma reunião em março envolvendo membros do alto escalão de ambos os governos a prejudicou ainda mais, terminando em uma série de acusações públicas dos dois lados.

De acordo com a Casa Branca, a ligação foi iniciada por Joe Biden na última quinta-feira, 9. Em fala à Associated Press, um funcionário disse que a ideia de uma interação direta entre os presidentes poderia ser benéfica, uma vez que os americanos não estavam satisfeitos com os compromissos com a China nos primeiros meses de governo.

Ainda de acordo com o funcionário, Biden fez questão de deixar claro a Xi que irá agir de maneira semelhante a Donald Trump, já que acredita que a China está agindo fora das normas internacionais no que diz respeito a direitos humanos, comércio e outras áreas de atuação.