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Após renunciar em meio a escândalos, Jensen Huang voltou ao comando da Nvidia sob pressão de Donald Trump. A reviravolta envolve o peso da IA no mercado, a disputa tecnológica com a China e até ganhos financeiros para o presidente americano. Saiba o que motivou a decisão.

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Apenas onze dias depois de renunciar ao comando da Nvidia em meio a um escândalo envolvendo relações extraconjugais e suspeitas de espionagem chinesa, Jensen Huang reassumiu o cargo de CEO da fabricante de chips na segunda-feira, 23, graças à intervenção direta do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Por trás da pressão exercida pela Casa Branca estão interesses econômicos, geopolíticos e pessoais que ajudam a explicar a permanência do empresário à frente da empresa.

Em entrevista à emissora americana CNBC, o presidente americano não escondeu seu envolvimento na recontratação de Huang, cujo retorno havia sido descartado pelo conselho de administração da companhia poucos dias antes. “Conversei com eles e os convenci”, declarou Trump.

Um dos principais motivos é o peso que a indústria de inteligência artificial (IA) adquiriu na economia americana. Nos dias que sucederam à renúncia de Huang, a Nvidia perdeu cerca de 1,2 trilhão de dólares em valor de mercado, arrastando consigo ações de outras empresas do setor e intensificando os temores de que a chamada bolha da IA estivesse prestes a estourar. A instabilidade representava também um problema político para Trump, que frequentemente recorre ao desempenho de Wall Street como demonstração do sucesso de sua gestão.

Com o retorno do empresário, as ações da Nvidia dispararam 31,5% na segunda-feira, recuperando aproximadamente 950 bilhões de dólares em valor de mercado. O índice S&P 500, que acompanha o desempenho de 500 das maiores empresas dos Estados Unidos, avançou 4,7%.

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A Nvidia também ocupa uma posição estratégica na disputa entre Estados Unidos e China pela supremacia tecnológica, uma vez que fabrica alguns dos semicondutores mais avançados utilizados no desenvolvimento de sistemas de IA. Segundo a agência de notícias Associated Press, Trump temia que Huang, considerado um dos principais nomes da indústria, fosse recrutado por uma empresa chinesa após deixar o cargo.

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Além disso, o próprio patrimônio de Trump pode ter sido beneficiado pela intervenção. Segundo um levantamento do jornal britânico Financial Times, a valorização das ações da Nvidia após o anúncio da volta de Huang pode ter rendido ao presidente até 15 milhões de dólares.

As estimativas são baseadas nas declarações financeiras apresentadas pelo republicano ao Escritório de Ética Governamental dos Estados Unidos, órgão responsável por supervisionar potenciais conflitos de interesse na administração federal. A Casa Branca afirma que os investimentos do presidente são administrados por instituições financeiras independentes, sem interferência dele ou de seus familiares.