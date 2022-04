Por que tropas russas estão se afastando da capital ucraniana, Kiev

Depois de avançarem até as proximidades de Kiev, capital da Ucrânia, tropas russas começam a se afastar da cidade, reduzindo a intensidade do cerco que mantinham há vários dias. O movimento foi confirmado por imagens de satélite e por analistas que se encontram em solo ucraniano.

Há dúvidas sobre as razões que estão levando o exército de Putin a promover esta virada. Estrategistas do Pentágono, nos Estados Unidos, acreditam que as tropas estejam se reagrupando para fazer um novo ataque, desta vez mais certeiro e fulminante sobre Kiev.

No entanto, parte dos analistas entende que as tropas não estavam preparadas para enfrentar a força da resistência ucraniana na proteção de sua capital e tiveram que abandonar temporariamente o plano de tomada da cidade até que se fortaleçam.

Protestos

Neste sábado, 2, forças russas acabaram com um protesto na cidade de Energodar, cidade no Sudoeste da Ucrânia onde se encontra a maior usina nuclear do país. De acordo com comunicado feito pela companhia responsável pela planta, o exército russo usou explosivo para dispersar os manifestantes e quatro pessoas foram feridas. Lyudmila Denisova, ativista ucraniana em defesa dos direitos humanos, confirmou o protesto e informou que as pessoas machucadas ficaram gravemente queimadas.