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Por que protestos contra governo Zelensky tomaram dezenas de cidades na Ucrânia

Ucranianos vão às ruas em meio a megarreforma ministerial do presidente, que já trocou três membros do gabinete na última semana

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 jul 2026, 09h45 | Atualizado em 16 jul 2026, 11h26
Ativistas com faixas protestam contra a demissão do Ministro da Defesa da Ucrânia, Mykhailo Fedorov, durante uma manifestação perto do monumento ao poeta ucraniano Taras Shevchenko, em 16 de julho de 2026, em Lviv, Ucrânia.
Ativistas com faixas protestam contra a demissão do Ministro da Defesa da Ucrânia, Mykhailo Fedorov, durante uma manifestação perto do monumento ao poeta ucraniano Taras Shevchenko, em 16 de julho de 2026, em Lviv, Ucrânia.  (Les Kasyanov/Global Images Ukraine/Getty Images)
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Por que protestos contra governo Zelensky tomaram dezenas de cidades na Ucrânia Priorizar nos meus resultados Google

A demissão do ministro da Defesa da Ucrânia, Mykhailo Fedorov, desencadeou uma onda de protestos em diversas cidades do país nesta quinta-feira, 16. Manifestantes se reuniram em Kiev e em outros centros urbanos para pedir que o presidente Volodymyr Zelensky reverta a decisão.

Na capital ucraniana, centenas de pessoas, em sua maioria jovens, ocuparam a Praça Ivan Franko logo após o minuto diário de silêncio em homenagem às vítimas da guerra.

A mobilização começou nas redes sociais poucas horas depois de Zelensky anunciar a demissão de Fedorov na quarta-feira, 15. O presidente ainda não explicou publicamente os motivos que levaram à decisão.

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O Parlamento deve votar nesta quinta-feira a nomeação do atual ministro do Interior, Ihor Klymenko, para comandar a pasta da Defesa. A troca faz parte de uma ampla reforma ministerial promovida por Zelensky, que também levou à nomeação de Serhiy Koretsky, ex-presidente da estatal de petróleo e gás, como primeiro-ministro, após a renúncia de Yuliia Svyrydenko.

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Quem é Fedorov

Fedorov, de 35 anos, ocupava o cargo desde janeiro e ganhou prestígio por acelerar reformas no Ministério da Defesa, ampliar o uso de tecnologia no campo de batalha e intensificar ações de combate à corrupção. Ex-ministro da Transformação Digital, ele liderou iniciativas como o programa “Exército de Drones”, que incentivou o desenvolvimento de sistemas não tripulados.

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A saída do ministro também provocou reações dentro das Forças Armadas. O vice-comandante da Força Aérea, Pavlo Yelizarov, anunciou sua renúncia em protesto, classificando a exoneração como “um grande mal para a capacidade de defesa do país”.

Veterano de guerra e um dos organizadores das manifestações, Dmytro Koziatynskyi afirmou nas redes sociais que a substituição ocorre justamente quando as reformas na Defesa começavam a produzir resultados positivos. “Nunca derrotaremos a Rússia enquanto a estagnação e a corrupção continuarem governando nosso Exército e nossos ministérios”, escreveu.

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Tensão

Após a tensão entre Fedorov e o comandante das Forças Armadas, Oleksandr Syrskyi, ser apontada como o principal motivo para a demissão, o ex-ministro confirmou que havia divergências com o militar.

“Quando o presidente disse que não pretendia substituir Syrskyi, respondi que aprenderia a trabalhar com ele”, afirmou ele em entrevista coletiva. “Mas todas as iniciativas que propusemos foram bloqueadas.” 

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