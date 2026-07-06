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Por que Palácio de Buckingham retirou convite para hospedagem do príncipe Harry

Duque de Sussex esperava ficar na residência real durante visita ao Reino Unido

Por Júlia Sofia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 jul 2026, 15h07
O príncipe Harry em Londres. 09/04/2025
O príncipe Harry em Londres. 09/04/2025  (Neil Mockford/Getty Images)
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Por que Palácio de Buckingham retirou convite para hospedagem do príncipe Harry Priorize VEJA no Google

O Palácio de Buckingham retirou o convite para que o príncipe Harry se hospedasse na residência oficial da família real durante a visita que fará ao Reino Unido nesta semana. A decisão frustra uma tentativa de aproximação entre o duque de Sussex e o rei Charles III.

Harry desembarca no Reino Unido nesta segunda-feira, 6, para uma viagem de cinco dias, e cumprirá uma série de compromissos ligados aos Jogos Invictus, competição criada por ele para militares e veteranos feridos em combate. A agenda prevê uma passagem por Londres antes de seguir para Birmingham.

A possibilidade do duque de Sussex  se hospedar na propriedade da realeza havia sido interpretada pela imprensa britânica como um gesto de reconciliação após anos de atritos públicos. A expectativa, no entanto, durou pouco. Segundo fontes ligadas ao palácio, ouvidas pelo jornal britânico The Guardian, o convite foi cancelado após um impasse sobre a organização da estadia.

Segundo a agência PA Media, o duque e sua família receberam inicialmente uma oferta para se hospedar no Palácio de Buckingham, mas recusaram o convite no sábado. Horas depois, Harry teria mudado de ideia e solicitado acomodação apenas para si durante uma noite.

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O Palácio de Buckingham afirma que o pedido foi feito tarde demais para que fosse possível mobilizar toda a estrutura necessária para receber um hóspede em uma residência oficial, que depende de uma operação envolvendo funcionários e logística.

Ainda segundo o Palácio, novas ofertas de hospedagem poderão ser feitas em futuras visitas, desde que haja tempo suficiente para organizar os preparativos.

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Até o momento, não há confirmação de que Harry encontrará o pai durante a viagem. Charles III mantém uma agenda oficial cheia nesta semana e continua em tratamento contra um câncer. Também permanece indefinido se Meghan Markle e os dois filhos do casal viajarão ao Reino Unido. 

Julgamento aumenta tensão

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O episódio ocorre às vésperas de uma decisão da Justiça britânica em uma ação movida por Harry contra a Associated Newspapers Limited (ANL), editora do Daily Mail. A expectativa é que a sentença seja anunciada nesta terça-feira.

O duque acusa o grupo de comunicação de recorrer a métodos ilegais para obter informações pessoais, incluindo interceptação de mensagens de voz, escutas telefônicas e contratação de investigadores particulares. A empresa nega as acusações, afirma ter uma defesa consistente e sustenta que a ação foi apresentada fora do prazo legal.

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Pessoas próximas a Harry afirmam que a retirada do convite para a hospedagem também teria sido motivada pela proximidade da decisão judicial, hipótese negada pelo Palácio de Buckingham. Um porta-voz do príncipe disse ser “decepcionante” que a oferta tenha sido cancelada e afirmou que a família real já tinha conhecimento da data do julgamento desde a semana passada, motivo pelo qual a equipe do duque considera a mudança de posição difícil de compreender.

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