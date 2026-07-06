Por que Palácio de Buckingham retirou convite para hospedagem do príncipe Harry

O Palácio de Buckingham retirou o convite para que o príncipe Harry se hospedasse na residência oficial da família real durante a visita que fará ao Reino Unido nesta semana. A decisão frustra uma tentativa de aproximação entre o duque de Sussex e o rei Charles III.

Harry desembarca no Reino Unido nesta segunda-feira, 6, para uma viagem de cinco dias, e cumprirá uma série de compromissos ligados aos Jogos Invictus, competição criada por ele para militares e veteranos feridos em combate. A agenda prevê uma passagem por Londres antes de seguir para Birmingham.

A possibilidade do duque de Sussex se hospedar na propriedade da realeza havia sido interpretada pela imprensa britânica como um gesto de reconciliação após anos de atritos públicos. A expectativa, no entanto, durou pouco. Segundo fontes ligadas ao palácio, ouvidas pelo jornal britânico The Guardian, o convite foi cancelado após um impasse sobre a organização da estadia.

Segundo a agência PA Media, o duque e sua família receberam inicialmente uma oferta para se hospedar no Palácio de Buckingham, mas recusaram o convite no sábado. Horas depois, Harry teria mudado de ideia e solicitado acomodação apenas para si durante uma noite.

Continua após a publicidade

O Palácio de Buckingham afirma que o pedido foi feito tarde demais para que fosse possível mobilizar toda a estrutura necessária para receber um hóspede em uma residência oficial, que depende de uma operação envolvendo funcionários e logística.

Ainda segundo o Palácio, novas ofertas de hospedagem poderão ser feitas em futuras visitas, desde que haja tempo suficiente para organizar os preparativos.

Continua após a publicidade

Até o momento, não há confirmação de que Harry encontrará o pai durante a viagem. Charles III mantém uma agenda oficial cheia nesta semana e continua em tratamento contra um câncer. Também permanece indefinido se Meghan Markle e os dois filhos do casal viajarão ao Reino Unido.

Julgamento aumenta tensão

Continua após a publicidade

O episódio ocorre às vésperas de uma decisão da Justiça britânica em uma ação movida por Harry contra a Associated Newspapers Limited (ANL), editora do Daily Mail. A expectativa é que a sentença seja anunciada nesta terça-feira.

O duque acusa o grupo de comunicação de recorrer a métodos ilegais para obter informações pessoais, incluindo interceptação de mensagens de voz, escutas telefônicas e contratação de investigadores particulares. A empresa nega as acusações, afirma ter uma defesa consistente e sustenta que a ação foi apresentada fora do prazo legal.

Continua após a publicidade

Pessoas próximas a Harry afirmam que a retirada do convite para a hospedagem também teria sido motivada pela proximidade da decisão judicial, hipótese negada pelo Palácio de Buckingham. Um porta-voz do príncipe disse ser “decepcionante” que a oferta tenha sido cancelada e afirmou que a família real já tinha conhecimento da data do julgamento desde a semana passada, motivo pelo qual a equipe do duque considera a mudança de posição difícil de compreender.