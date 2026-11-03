Por que os EUA fazem eleições em uma terça-feira de novembro?

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Milhões de americanos votam nas “midterms”, mas poucos sabem por que as eleições são sempre na primeira terça-feira após a primeira segunda de novembro. A data remonta à sociedade agrária do século XIX, considerando fatores como colheita, clima e deslocamento. Entenda a história por trás dessa tradição americana.

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Mais de 58 milhões de americanos já votaram antecipadamente e milhões mais irão às urnas nesta terça-feira, 3, nas midterms, eleições de meio de mandato que colocam em jogo o controle do Congresso dos Estados Unidos, bem como um sem-número de cargos estaduais e municipais.

O pleito será um teste para a força política de Donald Trump, que viveu os dois primeiros anos de seu segundo mandato com maioria republicana na Câmara dos Deputados e no Senado. Os democratas buscam recuperar o controle do legislativo para impor freios à agenda do presidente americano. Estão em disputa todas as 435 cadeiras para deputados e 35 das 100 vagas para senadores.

Ao contrário da maioria dos países, que realizam suas eleições aos domingos, como o Brasil, os Estados Unidos realizam o pleito em uma terça-feira específica: a primeira terça-feira depois da primeira segunda-feira de novembro. Entenda por quê.

Uniformidade e raízes agrárias

Originalmente, os dias de eleições americanas variavam de acordo com o estado. Em 1845, foi aprovada uma lei que estabeleceu um único dia para todo o país ir às urnas, com intuito de estabelecer uniformidade ao processo. Inicialmente, a norma aplicava-se apenas ao pleito presidencial, mas, posteriormente, foi estendida também às eleições para o Congresso, uma vez que a aleatoriedade na divulgação dos resultados poderia fazer com que os estados que terminassem a apuração primeiro influenciassem os outros.

Mas por que uma terça-feira de novembro?

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Naquela época, os Estados Unidos ainda eram uma sociedade predominantemente agrária. Para os agricultores, que constituíam a maior parte da força de trabalho, grande parte do ano era dedicada ao plantio, ao cultivo e à colheita. O início de novembro era um bom período para votar, pois a colheita já havia terminado e o clima ainda era relativamente ameno, antes da chegada do rigoroso inverno.

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Ainda assim, alguns dias da semana eram mais adequados do que outros. Dois foram prontamente descartados: o domingo, porque a maioria dos americanos eram cristãos devotos que reservavam a data para descansar ou ir à igreja; e a quarta-feira, que era era dia de feira em muitas regiões, quando os agricultores iam à cidade para vender suas colheitas.

Na época, além disso, era necessário reservar um dia para o deslocamento até a urna. Em áreas rurais, o local de votação mais próximo podia ficar a muitos quilômetros de distância, um trajeto longo numa era pré-automóveis. E se domingo ou quarta também não pudessem ser levados em conta para o deslocamento, o dia da eleição não poderia cair numa segunda ou quinta-feira. Por isso, a terça-feira foi considerada a melhor opção.

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Por fim, o Congresso americano quis garantir que a data do pleito nunca caísse em 1º de novembro, o Dia de Todos os Santos, levando ainda em consideração que muitos agricultores usavam o primeiro dia do mês para fechar as contas do mês anterior. Portanto, ficou definido que as eleições ocorreriam na terça-feira “após a primeira segunda-feira” do mês.

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Mudanças sociais

Atualmente, porém, menos de 2% dos americanos trabalham na agricultura, e muitas pessoas trabalham às terças-feiras ao longo do ano. Por isso, a data eleitoral definida 180 anos atrás passou a ser vista como um obstáculo.

Com a queda nas taxas de comparecimento às urnas ao longo do tempo, alguns propuseram a transferência das eleições para o fim de semana. Outros sugeriram manter a eleição na terça, mas transformá-la em um feriado federal. Embora essas iniciativas não tenham prosperado, leis ampliaram as oportunidades de voto antecipado (que pode começar um mês antes da data oficial da eleição), bem como o envio da cédula por correio.