Por que o Texas, estado de clima quente, sofre com frio ártico

Localizado no sul dos Estados Unidos, o Texas está registrando algumas de suas temperaturas mais baixas em 30 anos. Em alguns locais específicos, o frio atual é mais intenso em mais de um século.

Os termômetros marcaram 18 graus negativos em algumas regiões no último domingo, 14, e alertas contra o frio seguirão vigorando ao longo da semana. Mas o que está acontecendo para a temperatura cair tanto em um local de clima quente?

Segundo o Serviço Meteorológico dos Estados Unidos (NWS), a culpa é de um “surto ártico” originado um pouco acima da fronteira entre EUA e Canadá, que está congelando as temperaturas em boa parte do território americano.

Geralmente esses “surtos” de ar frio ficam presos à região Ártica graças a uma série de sistemas de baixa pressão, disse o NWS. No entanto, uma dessas ondas avançou pelo Canadá e foi parar nos EUA na semana passada. De acordo com especialistas ouvidos pela Reuters, trata-se de uma vasta massa de ar gelado na atmosfera, que traz consigo temperaturas mais baixas, podendo ser prolongadas caso sejam formadas tempestades.

Os efeitos desse fenômeno têm sido fatais. Na quinta-feira, 11, o gelo cobriu as estradas e propiciou uma enorme colisão envolvendo mais de 100 veículos em Forth Worth, com um saldo de seis mortes e dezenas de pessoas hospitalizadas.

“Essa expansiva cúpula de temperaturas congelantes (…) estabeleceu a base para tempestades de inverno que estão levando caos de costa a costa do país, não apenas neste fim de semana, mas também na semana que vem”, segundo comunicado da NWS publicado na sexta-feira, 12.

A temperatura só deve começar a amenizar a partir de terça-feira, 16, quando o ar frio deve se mover em direção ao norte.

Marc Chenard, meteorologista do Centro de Previsão Climático do NWS, afirmou à agência Reuters que a cidade texana de Amarillo pode registrar temperaturas de -17ºC, batendo o próprio recorde de -11ºC, registrado em 1895. Com isso, muita neve deve cair no Texas e em estados vizinhos, como Oklahoma. Segundo Chenard, o gelo deve continuar deixando as estradas locais perigosas.

De modo geral, cientistas advertem que o aquecimento global também pode contribuir para climas mais extremos, incluindo frio severo em algumas partes do mundo.