Por que o terremoto moderado no Afeganistão causou tantas mortes?

O terremoto que atingiu o leste do Afeganistão na manhã de quarta-feira 22 alcançou a magnitude 5, sendo considerado tremor “moderadamente forte” segundo a Escala Richter, sistema que mensura a intensidade dos movimentos sísmicos.

Todos os anos, cerca de 1.300 terremotos de força semelhante ocorrem em média em todo o mundo, a maioria atrai pouca atenção por não serem muito nocivos. Contudo, o fenômeno foi especialmente devastador no Afeganistão, provocando a morte de mais de 1 mil pessoas e deixando pelo menos 600 feridos, números que devem aumentar à medida que as operações de busca e resgate continuam.

Entre os vários fatores que explicariam os efeitos letais estão a localização geográfica do país, situado em uma região em que as placas tectônicas estão bastante ativas, o que o torna propenso a este tipo de abalo sísmico. Segundo o Escritório de Assuntos Humanitários das Nações Unidas, mais de 7 mil pessoas morreram em terremotos no Afeganistão nos últimos dez anos.

O mais recente desastre se destaca como um dos mais mortais das últimas décadas por ter atingido uma área de construções precárias. A província de Paktika, próxima à fronteira com o Paquistão é um região cujas casas são feitas de alvenaria ou mesmo de barro ou palha, materiais que se quebram facilmente quando sujeitos à tensão. Acredita-se que vilarejos inteiros foram destruídos pelos tremores.

Além disso, o terremoto ocorreu no meio da noite, momento em que todos estavam dormindo e não tiveram tempo de se deslocar para áreas seguras, para escapar dos desabamentos. Durante o dia, as pessoas podem estar em escritórios ou escolas, que podem ter uma estrutura que suporte melhor as trepidações.

O terreno difícil e a profunda pobreza na região no sudeste do país representam um desafio especial para os esforços de ajuda. A área está longe de muitas clínicas ou hospitais que poderiam atender os feridos. Milhares de desabrigados passaram a noite no frio e foram atingidos pela chuva, vento e até neve.

Segundo uma a agência de notícias estatal, o Ministério da Defesa afegão enviou sete helicópteros e uma equipe médica para transportar os feridos para hospitais militares e civis. Na quarta-feira, cerca de 70 pessoas foram levadas para tratamento no hospital em Sharana, capital da província, disse o Dr. Hikmatullah Esmat, diretor de saúde pública da província de Paktika.

O porta-voz do governador da província de Paktika, Sanaullah Masoum, afirmou que a lguns suprimentos chegaram ao país por meio de agências humanitárias, mas observou que a ajuda “não é suficiente” para aplacar a crise é generalizada no local.

“Pedimos às agências que forneçam mais alimentos, assistência médica e humanitária”, suplicou a autoridade afegã, em entrevista ao jornal The New York Times.

O conselheiro de segurança nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, informou em comunicado que o governo iniciou o processo de entrega de cuidados médicos e suprimentos de abrigo para o Afeganistão.

O governo da Coreia do Sul prometeu nesta quinta-feira, 23, fornecer US$ 1 milhão em assistência humanitária às vítimas do terremoto.

1/8 Crianças perto das ruínas de uma casa danificada por um terremoto na província de Paktika, Afeganistão. 23/06/2022. (Ahmad SAHEL ARMAN/AFP) 2/8 Criança afegã é tratada dentro de um hospital na cidade de Sharan depois de ficar ferida em um terremoto na província de Paktika, Afeganistão. 22/06/2022. (Ahmad SAHEL ARMAN/AFP) 3/8 Afegãos fazem fila para doar sangue para as vítimas do terremoto que estão sendo tratadas em um hospital na cidade de Sharan, Afeganistão. 22/06/2022. (Ahmad SAHEL ARMAN/AFP) 4/8 Uma criança fica ao lado de uma casa danificada por um terremoto na província de Paktika, Afeganistão. 23/06/2022. (Ahmad SAHEL ARMAN/AFP) 5/8 Casa danificada por um terremoto no distrito de Bernal, província de Paktika. 23/06/2022. (Ahmad SAHEL ARMAN/AFP) 6/8 Afegãos procuram seus pertences em meio às ruínas de uma casa danificada por um terremoto no distrito de Bernal, província de Paktika. 23/06/2022. (Ahmad SAHEL ARMAN/AFP) 7/8 Afegãos feridos pelo terremoto são tratados dentro de um hospital na cidade de Sharan. 22/06/2022. (Ahmad SAHEL ARMAN/AFP) 8/8 Aldeões, juntamente com equipes de resgate do Talibã, examinam a extensão dos danos em uma vila após um terremoto no distrito de Bernal, província de Paktika. 23/06/ 2022. (Ahmad SAHEL ARMAN/AFP)