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Por que o papa Leão XIV visitou Argentina, Uruguai e Peru, mas não veio ao Brasil?

Pontífice realiza uma intensa turnê pela América do Sul, onde permanecerá até o próximo dia 17

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO , Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 nov 2026, 10h45 | Atualizado em 12 nov 2026, 10h46
Um homem de meia-idade, careca e sorridente, vestindo uma batina branca e solidéu, acena com a mão direita. Ele tem um anel no dedo anelar e um cordão prateado no pescoço. O fundo é desfocado e claro, sugerindo um ambiente externo ensolarado
Papa Leão XIV  (Filippo Monteforte/AFP)
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O papa Leão XIV embarcou em sua primeira viagem à América do Sul desde que assumiu o pontificado, em maio de 2025, mas o país com a maior população católica do mundo ficou fora da rota. Depois de passar pelo Uruguai e pela Argentina, o pontífice chegou ao Peru nesta quarta-feira, 11, onde permanecerá até o próximo dia 17. O Brasil, que faz fronteira com os três destinos, terá de aguardar outra oportunidade para recebê-lo.

O Vaticano não divulgou uma justificativa oficial para a decisão, mas a extensão da agenda ajuda a explicar a ausência brasileira. Incluir o país tornaria ainda mais longa e cansativa uma viagem que já ocupa 12 dias, passa por dez cidades e prevê cerca de 31.000 quilômetros de deslocamentos.

Devido às dimensões continentais do Brasil, uma visita exigiria passagens por múltiplas cidades e estenderia consideravelmente o já intenso cronograma. Aos 71 anos, Leão XIV passou em outubro por uma cirurgia para retirar um tumor no pulmão, mas recebeu autorização médica para cumprir a programação.

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Tempo de espera

Além disso, Uruguai e Argentina esperavam por uma visita papal havia muito mais tempo que o Brasil. O último pontífice a pisar em solo uruguaio tinha sido João Paulo II, em 1988. Na Argentina, a visita anterior também havia sido dele, em 1987; nem mesmo Francisco retornou ao país onde nasceu durante seu pontificado. Na passagem por Buenos Aires, Leão afirmou estar “refazendo” os passos do antecessor, em uma espécie de acerto de contas depois dos anos de turbulência entre o franciscano Jorge Bergoglio e o presidente Javier Milei.

Os brasileiros, por sua vez, receberam o papa argentino mais recentemente — em 2013, na Jornada Mundial da Juventude, no Rio de Janeiro, cuja missa de encerramento reuniu cerca de 3,7 milhões de pessoas em Copacabana. Na ocasião, permaneceu no Brasil por cinco dias, durante os quais só conseguiu visitar duas cidades (a capital carioca e Aparecida, no interior de São Paulo).

O Peru também recebeu Francisco mais recentemente, em 2018, mas a nação andina ocupa um lugar especial na trajetória de Leão XIV. Nascido nos Estados Unidos, Robert Francis Prevost viveu por cerca de duas décadas no país, onde atuou como missionário, tornou-se bispo de Chiclayo e adquiriu até cidadania peruana. Por isso, tornou-se conhecido como o “papa de duas pátrias”.

Convite renovado

O papa já foi convidado a visitar o Brasil, mas não como parte do roteiro desta viagem. A expectativa da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), que já formalizou um convite, é que Leão visite o país em setembro de 2027, quando será realizado o Congresso Eucarístico Nacional, em Goiânia.

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A expectativa ganhou destaque depois que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) renovou publicamente o convite. Na última sexta-feira 6, Leão enviou uma mensagem ao mandatário brasileiro enquanto sobrevoava o espaço aéreo nacional, durante o trajeto até o Uruguai, em que transmitiu votos de unidade e paz para o país. O petista agradeceu pelas redes sociais e reiterou o desejo de receber o pontífice em território nacional, pedido que já havia sido apresentado durante um encontro entre os dois no Vaticano, em outubro de 2025.

Perda de fiéis

A passagem do papa pela região ocorre em meio à redução da influência do catolicismo. A América Latina abriga cerca de 40% dos 1,4 bilhão de católicos do mundo, mas a Igreja perde espaço diante do crescimento dos evangélicos e das mudanças na relação da população com a religião. No Uruguai, embora quase 77% dos habitantes sejam católicos batizados, conforme dados do Vaticano, mais da metade da população declara não ter religião.

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O Brasil também acompanha essa mudança. Segundo o Censo 2022 do IBGE, divulgado em 2025, a proporção de católicos entre as pessoas de 10 anos ou mais caiu de 65,1%, em 2010, para 56,7%, em 2022. No mesmo período, os evangélicos passaram de 21,6% para 26,9% dessa população, enquanto os que se declaram sem religião avançaram de 7,9% para 9,3%.

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