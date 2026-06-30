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Por que o número de mortos nos terremotos da Venezuela pode nunca ser conhecido

Especialistas afirmam que buscas ainda estão no início, milhares de pessoas seguem desaparecidas e áreas devastadas continuam inacessíveis

Por Júlia Sofia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 jun 2026, 15h50 | Atualizado em 30 jun 2026, 21h17
Vista aérea de uma cidade devastada, com edifícios desmoronados e escombros espalhados por toda parte. Alguns prédios altos permanecem em pé, mas a maioria está em ruínas. O céu azul com nuvens esparsas contrasta com a destruição no solo, transmitindo uma sensação de desolação e perda.
Vista aérea de edifícios desabados em Caraballeda, estado de La Guaira, Venezuela (MIGUEL MEDINA/AFP)
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O número oficial de mortos nos terremotos que devastaram a Venezuela na última quarta-feira 24 continua crescendo, mas especialistas afirmam que ele ainda está longe de refletir a dimensão da tragédia. No balanço mais recente divulgado pelas autoridades, 1.943 pessoas morreram. Para pesquisadores que estudam grandes desastres naturais, no entanto, essa contagem deve aumentar de forma expressiva nas próximas semanas e pode nunca retratar o total de vítimas.

A avaliação se baseia em uma série de fatores observados desde os tremores, como o elevado número de desaparecidos, o colapso de edifícios inteiros e as dificuldades enfrentadas pelas equipes de resgate para acessar as áreas mais devastadas. Esses obstáculos retardam tanto o salvamento de sobreviventes quanto a retirada de corpos sob os escombros.

“Infelizmente, veremos o número de mortos continuar aumentando”, afirmou Ilan Kelman, professor especializado em desastres e saúde da University College London, em entrevista ao The New York Times.

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Contagem pode nunca ser concluída

Nos primeiros dias após uma catástrofe dessa magnitude, o objetivo das equipes de emergência é localizar pessoas com vida. A recuperação de corpos costuma ficar em segundo plano e depende de um trabalho minucioso de remoção dos escombros, que pode se estender por semanas ou até meses.

A tarefa é ainda mais complexa diante da escala da destruição. Dependendo dos critérios adotados pelos levantamentos, as estimativas sobre o número de edifícios danificados variam de centenas a dezenas de milhares, tornando difícil calcular quantas pessoas ainda podem estar soterradas.

Além disso, o número de vítimas tende a aumentar porque parte dos feridos em estado grave pode morrer nos próximos dias. O cenário é agravado pelas limitações do sistema de saúde venezuelano, que já operava sob forte pressão antes dos terremotos e agora enfrenta dificuldades para atender ao grande volume de pacientes.

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Outro fator que dificulta a obtenção de um balanço definitivo é a logística.

As operações de resgate enfrentam congestionamentos na principal rodovia de acesso ao estado de La Guaira, um dos mais devastados pelos terremotos. Equipes também relatam escassez de guindastes, máquinas pesadas para remover concreto e equipamentos médicos, reduzindo a velocidade das buscas.

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Uma projeção preliminar do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), baseada na magnitude dos tremores, densidade populacional e vulnerabilidade da infraestrutura local, indica que o total de mortos deve superar 10 mil pessoas e pode chegar, inclusive, a 100 mil.

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Morte
Terremoto
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