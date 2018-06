Lewandowski, Goralski, Blaszczykowski, Fabianski, são sobrenomes do time escalado pela Polônia para a Copa do Mundo da Rússia – e todos terminam com –ski.

Esse é um dos sufixos mais comuns entre os sobrenomes poloneses, ao lado de suas derivações -cki and –dzki. Eles compõem mais de 35% dos 1.000 nomes mais populares.

Essas terminações possuem valor de adjetivo. Ou seja, quase sempre vêm acompanhadas de uma característica física, ocupação ou local de origem da família.

Por exemplo, Gryzbowski seria algo como “aquele que vem da cidade de Gryzbow” e Kowalewski vem da palvara kowal, que em português significa ferreiro.

Entre um dos jogares mais famosos da seleção polonesa está Robert Lewandowski –sobrenome dividido com o ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, Ricardo Lewandowski. O nome se refere a Lewandów, uma distrito da capital polonesa Varsóvia. É mais frequentemente encontrado no norte da Polônia, chegando a compor 1,1% da população de Cujávia-Pomerânia, uma das 16 voivodias (equivalente a províncias) da atual divisão administrativa do país.

Apesar de muitos dos sobrenomes fazerem referência a locais eles não necessariamente indicam a origem da família. Isso porque, ao longo dos anos, os nomes de cidades e regiões na Polônia se alteraram muito. No passado, inclusive, não era incomum encontrar diversas localidades com a mesma denominação.