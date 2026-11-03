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Por que bilionários, de Mark Zuckerberg a Steve Spielberg, estão de saída da Califórnia

Figurões estão deixando a Costa Leste devido à proposta legislativa

Por Flávio Monteiro 3 nov 2026, 18h52 | Atualizado em 3 nov 2026, 20h03
Mark Zuckerberg
Mark Zuckerberg (David Paul Morris/Bloomberg/Getty Images)
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Por que bilionários, de Mark Zuckerberg a Steve Spielberg, estão de saída da Califórnia Priorize VEJA no Google

A Califórnia, nos Estados Unidos, colocou em votação nesta terça-feira, 3, uma proposta para introduzir um imposto único de 5% sobre o patrimônio de todos os bilionários que vivem no estado. Os autores da Proposition 40 acreditam que ela pode arrecadar cerca de 100 bilhões de dólares, que seriam destinados à saúde pública, mas a medida já fez com que alguns dos ricaços deixassem o local.

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Nomes como Sergey Brin e Larry Page, cofundadores do Google, já deixaram o estado no ano passado, assim como o cineasta Steven Spielberg. A mudança antecipada foi uma forma de escapar do texto da proposta, que prevê uma cobrança retroativa sobre todos que fossem residentes da Califórnia desde 1º de janeiro de 2026.

Outros figurões, como Mark Zuckerberg, a Meta, e Eric Schmidt, ex-CEO do Google, esboçaram a possibilidade de sair, mas acabaram ficando no estado — por enquanto. Previsões eleitorais apontam que 50% dos eleitores prováveis planejam votar contra a medida, enquanto 42% são a favor.

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