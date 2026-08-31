Por que a princesa da Noruega, mais velha que o irmão, não será rainha

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A sucessão na Noruega após a morte do rei Harald V trouxe o irmão mais novo, Haakon VIII, ao trono, apesar de Märtha Louise ser a primogênita. A princesa renunciou às funções reais em 2022, em meio a controvérsias envolvendo seu marido, o autointitulado xamã Durek Verrett, e suas práticas de medicina alternativa. Entenda a dinâmica real e as mudanças na lei de sucessão.

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Sobre a coreografia altamente calculada por trás das sucessão na Noruega após a morte do rei Harald V, na semana passada, pairou a figura da controversa princesa Märtha Louise. Filha mais velha do falecido monarca, ela teria direito de assumir o trono, mas foi seu irmão mais novo, Haakon VIII, quem herdou a coroa da nação nórdica.

O novo monarca assumiu as rédeas da monarquia na última sexta-feira 28, assumindo o mesmo lema real seria usado por seu pai, avô e bisavô: “Tudo pela Noruega”.

Märtha Louise, por sua vez, havia renunciado às funções reais em 2022, para “criar uma linha divisória mais clara” entre seu papel público e a vida privada, com objetivo de se concentrar em seu trabalho particular na área da medicina alternativa, que exerce ao lado do marido, Durek Verrett — um plebeu americano que se autointitula xamã.

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O xamã e a ‘clarividente’

Uma espécie de guru que sai espalhando por aí dispor de poderes para se comunicar com mortos e gente desaparecida e ter previsto os atentados de 11 de Setembro, Verrett causou controvérsia ao promover práticas sem base científica, incluindo afirmações como a de que o câncer é uma escolha. Ele costuma se comparar a Albert Einstein e Thomas Edison, a quem descreveu como “gênios incompreendidos”.

A biografia do xamã adentra a seara policial, abrangendo acusações de abuso doméstico, invasão de propriedade, incêndio criminoso e até uso de magia negra. Na pandemia, Durek abasteceu o caixa vendendo um medalhão que seria a cura para a covid-19 e, em paralelo, bolou um artefato que aliviaria vários males caninos.

A própria princesa, que manteve o título real embora tenha renunciado aos deveres, abraçou a carreira de “clarividente”, sustentando que é capaz de falar com anjos.

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“Não consigo ver o futuro, mas consigo perceber a energia das pessoas”, explicou ela em entrevista à emissora ABC, em 2013, pouco após fundar uma escola para ajudar as pessoas a “se conectarem com seus anjos”.

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“O casamento contribui para uma crise de reputação e confiança”, disse a VEJA o especialista Svein Tore Bergestuen, na época em que os dois estavam prestes a se casar, em janeiro de 2025. De fato, de acordo com uma pesquisa publicada em setembro de 2022, apenas 13% dos noruegueses consideravam Märtha Louise adequada para representar a família real.

Mudanças na sucessão

Antes da renúncia formal de Märtha Louise, porém, seu papel na família real já estava condicionado pelas regras de sucessão. Quando a princesa nasceu, em 1971, a Noruega aplicava a preferência masculina: o primogênito tinha prioridade sobre as irmãs, mesmo que fossem mais velhas.

Em 1999, a Constituição norueguesa foi atualizada para reconhecer o direito das mulheres de herdar o trono, mas a reforma não foi aplicada retroativamente, mantendo Haakon como herdeiro do trono.

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No entanto, graças à reforma, a filha do novo rei, a princesa Ingrid Alexandra, agora está na linha de sucessão e pode se tornar a primeira chefe de Estado feminina da Noruega desde o século 15.