Taxa de casos de Covid em Nova York dobra em 3 dias e preocupa autoridades

A taxa de casos positivos para a Covid-19 na cidade de Nova York dobrou em apenas três dias, em meio às preocupações com as festas de final de ano, quando as pessoas passam mais tempo em espaços fechados, fazendo compras, se reunindo com familiares e amigos ou visitando pontos turísticos.

Ao menos uma dúzia de restaurantes e bares fecharam temporariamente nesta semana por casos entre funcionários, segundo levantamento do New York Times. Também nesta semana, testes positivos entre membros do elenco e da produção de espetáculos da Broadway forçaram o cancelamento de uma série de performances.

Segundo Jay Varma, consultor de saúde do prefeito Bill de Blasio, os números são algo “nunca antes vistos” em Nova York. O aumento está ligado à nova variante Ômicron.

Um, we've never seen this before in #NYC. Test positivity doubling in three days 12/9 – 3.9%

12/10 – 4.2%

12/11 – 6.4%

12/12 – 7.8% Note: Test % is only for PCR & NYC does more per capita daily than most places ~67K PCR/day + 19K [reported] antigen over past few days (1/2) pic.twitter.com/PhxsZq55jn — Jay Varma (@DrJayVarma) December 16, 2021

“Isto é o SARS-CoV-2 (vírus da Covid) evitando a imunidade induzida por vacinas contra a infecção, diferentemente de qualquer variante anterior”, disse em publicação no Twitter.

De 9 a 12 de dezembro, o percentual de testes positivos de Covid passou de 3,9% para 7,8%. Os dados informados pela cidade de Nova York têm um atraso de cerca de três dias, o que significa que os índices atuais podem ser maiores.

Em duas semanas, o número de casos diários chegou a 3.554, um salto de 135%.

O consultor de saúde também informou que cerca de 67.000 testes de PCR são administrados em Nova York por dia, número muito maior que em outras cidades dos Estados Unidos. Em entrevista à imprensa, De Blasio afirmou que a cidade pretende aumentar sua capacidade de testagem no futuro próximo.

De acordo com dados divulgados pelos Centros de Controle e Prevenção de Doenças , Nova York e Nova Jersey são os dois estados com a disseminação mais rápida da nova variante. Os dados mostram que 13,1% dos casos na região que inclui Nova York e Nova Jersey são ômicron, em comparação com uma média nacional de 2,9%.

“A Ômicron está aqui na cidade de Nova York e está se espalhando rapidamente”, disse Dave A. Chokshi, comissário do departamento de saúde de Nova York.

Autoridades de saúde pública estão preocupadas com um maior aumento do número de infectados neste inverno devido à variante delta, à medida que pessoas se aglomeram para escapar do frio. Além disso, há uma preocupação de que a ômicron também pode impulsionar esse crescimento.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, ainda não está claro se a nova cepa pode causar quadros mais graves ou se ela é, de fato, mais contagiosa. Até o momento, todos aqueles que testaram positivo para ela nos Estados Unidos apresentaram apenas sintomas leves e moderados.

Para tentar contornar o aumento de casos, a cidade anunciou no início deste mês a exigência de vacinação para todos os trabalhadores do setor privado, uma medida que atinge mais de 184.000 empresas e entra em vigor em 27 de dezembro. A partir desta data, todos os maiores de 12 anos, trabalhadores e clientes serão obrigados a apresentar o comprovante de imunização.

“Temos a ômicron como um novo fator, temos o clima mais frio e temos encontros de férias durante esse período. Nós decidimos então usar uma estratégia preventiva para realmente fazer algo ousado para impedir a propagação da Covid-19 e todos os perigos que ela traz”, disse o prefeito em entrevista à imprensa.