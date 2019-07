Pompeo diz que México fez progressos significativos na questão migratória

Secretário de Estado americano, Mike Pompeo reconheceu que o México fez “progressos significativos” na questão migratória. A declaração foi dada em meio a um encontro com o chanceler mexicano, Marcelo Ebrard.

O acordo de conter a imigração ilegal na fronteira que separa os Estados Unidos e o México veio após o presidente americano, Donald Trump, ameaçar a aplicação de tarifas sobre o país vizinho, caso medidas de controle não fossem tomadas.

As autoridades mexicanas dizem que aumentaram a fiscalização em suas fronteiras e as deportações. O México também está permitindo que os requerentes de asilo nos EUA aguardem suas audiências no país.

Ebard afirmou a jornalistas que, no encontro, pediu ajuda a Pompeo no combate ao tráfico de armas dos EUA para o México.

Além disso, o chanceler mexicano sugeriu os dois países devem trabalhar juntos para recuperar os ativos do traficante Joaquin “El Chapo” Guzmanm, condenado à prisão perpétua.

(Com Estadão Conteúdo)