Poluição matou mais de 3.500 pessoas em um mês durante incêndios na Indonésia

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Incêndios florestais na Indonésia causaram 3.560 mortes em setembro, afetando 57,8 milhões de pessoas com ar insalubre, segundo estudo do CREA. A poluição por PM2.5, mesmo a de curto prazo, tem impactos devastadores. O país ainda enfrenta poluição urbana. Singapura planeja ação legal contra empresas responsáveis.

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A poluição do ar provocada pela fumaça de meses de incêndios florestais em toda a Indonésia causou aproximadamente 3.560 mortes no país do Sudeste Asiático apenas em setembro, segundo um estudo científico publicado nesta sexta-feira, 30.

No mesmo período, 57,8 milhões de pessoas respiraram um ar cuja qualidade oscilava entre insalubre e perigoso, de acordo com o relatório do Centro de Pesquisa em Energia e Ar Limpo (CREA), centro de estudos com sede em Helsinque.

“O agravamento da qualidade do ar devido aos incêndios florestais e de terras na Indonésia elevou o número estimado de mortes a 3.560 casos em setembro de 2026, o que representa o dobro da estimativa de agosto”, afirma um comunicado do CREA.

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O estudo calculou o número de óbitos provocados pela exposição de curto prazo à poluição por partículas em suspensão no ar com diâmetro menor ou igual a 2,5 micrômetros (PM2.5), ou seja, aquelas que acontecem poucos dias após a exposição.

A maioria ocorreu na parte da ilha de Bornéu que pertence à Indonésia, assim como nas ilhas de Java e Sumatra e no leste do país.

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Os pesquisadores também analisaram a poluição não relacionada aos incêndios, procedente de emissões urbanas e industriais, e descobriram que provocou outras 1.750 mortes em setembro, o que eleva o total a 5.310 em um país com uma população de 278 milhões de pessoas.

Busca por responsáveis

Diante da crise que se espalhou por todo o Sudeste Asiático, o primeiro-ministro de Singapura, Lawrence Wong, anunciou que seu governo planeja recorrer à Justiça contra empresas envolvidas nas queimadas.

A Lei de Poluição Transfronteiriça por Névoa do país, aprovada em 2014, permite responsabilizar companhias cujas atividades em território estrangeiro contribuam para episódios graves de poluição atmosférica. Embora Singapura não tenha grandes áreas florestais ou plantações, diversas empresas que exploram terras na Indonésia, por exemplo, têm suas sedes no país.

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Para identificar os responsáveis pelos incêndios, no entanto, as autoridades singapurianas dependem do compartilhamento de informações e mapas de focos de calor por governos estrangeiros, enquanto disputas sobre a titularidade das terras dificultam as investigações.

Quatro empresas indonésias continuam sendo investigadas por sua possível participação na crise da névoa de 2015, um grave desastre ambiental de poluição atmosférica transfronteiriça que afetou diversos países do Sudeste Asiático e provocou tensões diplomáticas entre Singapura e Jacarta.

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(Com informações da AFP)