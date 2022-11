Polônia convoca embaixador russo para falar sobre explosão que matou dois

O Ministério de Relações Exteriores da Polônia confirmou que duas pessoas morreram nesta terça-feira (15) no país depois que o país foi atingido por um míssil russo. O país convocou o embaixador de Moscou para pedir explicações sobre o caso.

O míssil caiu em uma fazenda de grãos no vilarejo de Przewodów, que fica no leste da Polônia, próximo à fronteira com a Ucrânia. De acordo com o governo polonês, a cidade foi atingida por volta das 15h40 no horário local.

A Polônia é um dos países-membro da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte), aliança militar formada em 1949 e que atualmente conta com 30 países, entre eles Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e França.

Os membros concordam em ajudar uns aos outros no caso de um ataque armado contra qualquer Estado membro. Na prática, um ataque a um país da Otan é considerado um ataque a todos os outros integrantes da aliança.

O presidente da Polônia, Andrzej Duda, afirmou que é muito provável que o país acione o Artigo 4 da Otan em uma reunião marcada para esta quarta-feira (16).