Polônia cita reação da Otan se Rússia usar armas químicas na Ucrânia

Em entrevista à BBC neste domingo, 13, o presidente da Polônia, Andrzej Duda, afirmou que o uso de armas químicas por parte da Rússia na invasão da Ucrânia poderia representar uma “mudança de jogo” sobre o papel que a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) no conflito. A Polônia, vizinha da Ucrânia, faz parte da organização, um acordo de defesa que prevê contra-ataque de todos os membros caso um dos integrantes dela seja atacado.

Para Duda, se a Rússia empregasse esse tipo de armamento, os membros da Otan deveriam se sentar e discutir o que fazer, uma vez que isso poderia representar um novo tipo de risco para toda a Europa.

A Polônia é o país que mais recebeu refugiados ucranianos desde o início do conflito. Neste domingo, aviões russos lançaram ao menos 30 mísseis contra uma base militar ucraniana que fica próxima da fronteira polonesa.