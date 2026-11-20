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O premiê da Polônia, Donald Tusk, acusou a Rússia de provocação intencional após mísseis caírem em território polonês, próximo a treinos militares da Otan. Enquanto Donald Trump minimiza o caso como engano, Varsóvia e a aliança militar debatem respostas urgentes para conter a escalada.

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O primeiro-ministro da Polônia, Donald Tusk, acusou a Rússia de “provocação intencional” após dois mísseis caírem no país, que é membro da União Europeia e da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), durante um ataque massivo contra a Ucrânia. Os projéteis atingiram uma área próxima de onde milhares de soldados europeus realizam exercícios militares conjuntos que simulam uma potencial missão de paz em solo ucraniano.

Não houve feridos, segundo Varsóvia. As autoridades confirmaram que um míssil do tipo Kh-101 caiu na vila de Nowy Lipowiec, no leste do país. Suspeita-se que um segundo míssil tenha atingido outro local, e um drone a jato, um terceiro ponto.

“Três objetos russos violaram o espaço aéreo polonês. Caíram em solo polonês. Um deles explodiu. Não houve destruição nem vítimas”, declarou Tusk em uma coletiva de imprensa, solicitando ao secretário-geral da Otan, Mark Rutte — que estará em Varsóvia no sábado —, que apresentasse “recomendações” sobre como fortalecer o flanco oriental da aliança militar.

Segundo o premiê polonês, os armamentos “com certeza” vieram da Rússia: “Essa não é apenas a minha opinião, mas também a de nossos parceiros estrangeiros e da Otan. Isso não parece ser uma coincidência. Estamos diante de uma provocação intencional”, disse, sugerindo que o incidente estaria relacionado à realização dos exercícios militares.

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Nowy Lipowiec, onde o primeiro míssil caiu, fica a uma hora e meia de carro da área de treinamento da chamada “Coalizão dos Dispostos”, grupo de mais de 30 países aliados de Kiev que se comprometeram a enviar soldados para uma missão de paz no país, se aprovada. A Rússia rejeita a proposta, afirmando que seria uma declaração de guerra da Europa.

Já Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, país que lidera as mediações da guerra na Ucrânia, minimizou o episódio. A Rússia “tem feito drones caírem na Polônia, além de alguns pequenos mísseis, por engano”, disse ele à emissora Fox News, um dia após manter cúpulas com o líder russo, Vladimir Putin, na China.

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Tusk respondeu que “nem sempre concordo com a interpretação do lado americano sobre esses incidentes” e afirmou que concederia a Washington acesso aos destroços dos mísseis para análise.

Chefe da Otan, Rutte condenou o que classificou como “violações graves”, acrescentando que caças da aliança militar foram acionados em resposta.

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“Este incidente é claramente perigoso — uma consequência da guerra em curso da Rússia contra a Ucrânia”, declarou ele em Bruxelas.

Os ministros da Defesa de países-membros da Otan devem realizar uma reunião em Varsóvia neste final de semana. O do Reino Unido, Wes Streeting, que chegou à capital polonesa nesta sexta, afirmou que se trata de um “incidente muito sério”.

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“O impacto da guerra ilegal da Rússia está sendo sentido em toda a Ucrânia e, cada vez mais, nos países vizinhos”, declarou o ministro britânico nas redes sociais.

Os mísseis que atingiram a Polônia fazem parte de uma salva de mais de 110 lançados contra a Ucrânia nesta sexta-feira. Ao menos oito pessoas morreram, a maioria na capital, e o ataque provocou apagões generalizados.