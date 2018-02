Político renuncia por atraso de 2 minutos a sessão no Parlamento

Ao contrário do que estamos acostumados no Brasil, onde o atraso é comum, esperado e até socialmente aceito dentro de certos limites, os britânicos são famosos por sua pontualidade. Desta vez, porém, o Lord Michael Bates levou o conceito muito a sério. Após um atraso de dois minutos, Bates se demitiu e deixou a Câmara dos Lordes imediatamente, envergonhado pelo descuido.

”Quero pedir minhas sinceras desculpas à Baronesa Lister pela minha indelicadeza de não estar no meu lugar para responder a sua pergunta sobre um assunto muito importante no início das perguntas”, disse o ministro. ”Estou profundamente envergonhado de não estar no meu lugar e, por isso, ofereço a minha renúncia à primeira-ministra com efeito imediato”, complementou, chocando os presentes, que responderam com um sonoro e uníssono ‘não’.

O vídeo, em inglês, publicado pelo jornal britânico The Guardian, mostrando o momento em que Bates apresenta sua renúncia pode ser visto abaixo:

Segundo informações do jornal americano The Washington Post, após o comunicado de Bates, que acumula o cargo de ministro do Desenvolvimento Internacional, a Baronesa Smith de Basildon, líder da oposição na Câmara dos Lordes, afirmou que apenas as desculpas de Michael Bates seriam suficientes. Além disso, um porta-voz da primeira-ministra britânica, Theresa May, disse que a renúncia do ministro não teria sido aceita, já que foi considerada desnecessária.

Em um caso tão extremo, impossível é não pensar: se fosse no Brasil…