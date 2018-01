Político britânico termina com namorada após episódio de racismo

O líder do Partido de Independência do Reino Unido (Ukip), Henry Bolton, disse que terminou com sua namorada depois que um jornal publicou comentários ofensivos feitos por ela sobre a noiva do príncipe Harry, Meghan Markle, e sobre pessoas negras em geral.

Bolton, de 54 anos, que se tornou o quarto líder do enfraquecido partido anti-UE em um ano, após ser eleito em setembro, disse que havia terminado o relacionamento com a modelo Jo Marney depois que as “terríveis” mensagens que ela enviou para uma amiga foram publicadas.

A modelo de 25 anos, que começou a namorar Bolton logo após o Natal, descreveu Meghan Markle, cuja mãe é afro-americana, como uma “pequena plebeia burra”, e disse que “sua semente irá manchar nossa família real”, de acordo com as mensagens publicadas pelo jornal Mail on Sunday. Marney também descreveu pessoas negras como feias.

“O elemento romântico do relacionamento acabou”, disse Bolton à rádio BBC, dizendo que eles terminaram na noite de domingo. O político, contudo, ainda defendeu a modelo. “Por mais terríveis e ofensivos que os comentários que ela fez naquelas mensagens pessoais diretas foram… Eu honestamente não acredito que aquelas sejam suas crenças fundamentais”.

Jo Marney foi suspensa do Ukip após a revelação de suas declarações. Numa carta ao Mail on Sunday, a modelo pediu desculpas pelo conteúdo racista das mensagens e disse que elas foram utilizadas “fora de contexto”.

Ao anunciar o namoro com Meghan, em 2016, príncipe Harry disse que Meghan foi alvo de “total sexismo e racismo” nas redes sociais. Segundo ele, também houve insinuações racistas em artigos publicados em jornais.

O casal anunciou seu noivado em novembro, e irá se casar em maio deste ano.