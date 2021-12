Policial mata tigre raro após homem invadir jaula em zoo da Flórida

Autoridades dos Estados Unidos atiraram e mataram um tigre ameaçado de extinção após o felino atacar um funcionário do zoológico de Naples, na Flórida, na última quarta-feira (30). O animal, um tigre malaio, chamava-se Eko e tinha 8 anos.

Segundo informações divulgadas pela imprensa local, um funcionário de 20 anos que trabalha na limpeza externa do zoológico entrou na jaula do animal sem autorização e foi mordido no braço. Ele foi ferido gravemente durante o ataque.

“Informações preliminares indicam que o homem estava acariciando ou alimentando o animal, atividades não autorizadas e perigosas”, afirmou o comunicado da delegacia de polícia local divulgada pelo Facebook.

O comunicado afirma ainda que o serviço terceirizado em que o homem trabalhava é responsável apenas pela limpeza dos banheiros e da loja de presentes, não pelos recintos dos animais.

“A investigação inicial indica que o tigre agarrou o braço do homem e puxou-o para dentro do recinto depois que ele atravessou a cerca”, prossegue o comunicado.

O ataque aconteceu depois do fechamento do zoológico. Um policial pulou o cercado e tentou fazer o tigre soltar o braço do homem. Sem sucesso, ele afirmou ter sido forçado a atirar no animal.

Os tigres malaios são classificados como criticamente ameaçados pela Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da União Internacional para a Conservação da Natureza.

Hoje, menos de 200 indivíduos adultos permanecem na natureza, em comparação com os mais de 3.000 animais existentes na década de 1950.