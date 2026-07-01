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Policiais são detidos após roubarem vítimas de terremotos na Venezuela; veja vídeo

Agentes do principal órgão de investigação criminal do país foram expulsos da corporação após 'desviarem de seus deveres'

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 jul 2026, 12h18 | Atualizado em 1 jul 2026, 12h49
Equipes de resgate, incluindo bombeiros e civis, buscam sobreviventes em meio aos escombros de um prédio desabado, com concreto e ferragens expostos. Um homem de laranja está no topo da pilha de destroços, enquanto outros se agrupam na base, alguns com coletes de segurança. Ao fundo, árvores e um edifício parcialmente visível.
Equipes de emergência atendem a um prédio danificado em Los Palos Grandes, Caracas, após terremotos atingirem a Venezuela. 25/06/2026 (Edilzon Gamez/Getty Images)
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Quatro policiais foram detidos na Venezuela após serem acusados de furtar dinheiro encontrado nos escombros de prédios que desabaram nos terremotos que abalaram o país na semana passada. O caso aconteceu na terça-feira, 30.

Os agentes do Corpo de Investigação Científica, Criminal e Forense (CICPC), principal órgão de investigação criminal da Venezuela, foram expulsos da corporação após “desviarem de seus deveres” e aproveitarem a atuação nas operações de resgate para se apropriar de bens das vítimas, segundo as autoridades venezuelanas.

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O diretor do CICPC, Douglas Rico, anunciou a demissão “definitiva e irrevogável” dos quatro agentes e informou que eles foram entregues à Justiça para responder às acusações de roubo.

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Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra um dos policiais com uma sacola cheia de dólares enquanto um grupo de mulheres tentava recuperar o dinheiro encontrado entre os escombros de um edifício em La Guaira, a região venezuelana mais afetada pelos tremores.

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Em comunicado, o CICPC condenou a ação dos policiais, acrescentando que os quatro indivíduos “comportaram-se de maneira vergonhosa ao se apropriarem de itens de valor econômico encontrados entre os escombros”.

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Já o ministro do Interior venezuelano, Diosdado Cabello, classificou o caso como “ato imoral”.

“Teremos tolerância zero com aqueles que cometem atos imorais enquanto vestem os uniformes de nossas forças policiais”, afirmou Cabello durante uma coletiva de imprensa, acrescentando que “há pessoas que buscam tirar proveito do sofrimento alheio”.

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O balanço oficial de vítimas chegou a 1.943 mortos nesta terça-feira, enquanto as Nações Unidas estimam que cerca de 50 mil pessoas continuam desaparecidas após dois terremotos consecutivos de magnitude 7,2 e 7,5 atingirem a Venezuela com um intervalo de apenas 39 segundos na noite da última quarta-feira 24.

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