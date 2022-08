Policiais espancam suspeito nos EUA e são afastados após vídeo

O Departamento de Polícia do estado do Arkansas, nos Estados Unidos, abriu nesta segunda-feira, 22, uma investigação contra três policiais depois da divulgação de um vídeo no qual eles aparecem espancando um homem durante uma prisão.

Nas imagens é possível ver um dos agentes socando repetidamente a cabeça do suspeito, além de bater a mesma contra a calçada. Os três foram identificados como Zack King, Levi White e Thell Riddle e estão afastados de suas atividades até o fim das investigações.

Crawford sheriff dept Arkansas pic.twitter.com/KZAmwzwwmV — Naomi Johnson (@NaomiRHelm) August 21, 2022

O vídeo publicado nas redes sociais já foi visto milhões de vezes e provocou indignação. Enquanto um dos policiais bate no suspeito, outro dá várias joelhadas em suas costas. Todos estavam vestidos com o uniforme da delegacia do condado de Crawford.

É possível ouvir ainda a voz de uma mulher pedindo para que os agentes parassem as agressões, dizendo que “ele precisa do remédio”. Em resposta, um dos policiais responde com um palavrão enquanto outro ordena que ela entre em seu carro.

Continua após a publicidade

De acordo com a polícia estadual, o homem agredido é Randall Worcester, de 27 anos, acusado de fazer ameaças a uma loja na manhã do último domingo, 21. No momento da prisão, ele teria empurrado um dos agentes no chão e socado sua cabeça, levando às imagens que são vistas na filmagem.

+ Ex-policiais são condenados por violar direitos civis de George Floyd

Ainda segundo o departamento, Worcester foi levado ao hospital e enfrenta ameaças de terrorismo, resistência à prisão e outras acusações de agressão. Ainda na noite de domingo, o xerife do condado de Crawford, Jimmy Damante, disse que todos serão suspensos de suas atividades enquanto a polícia estadual do Arkansas realiza as investigações.

“Eu responsabilizo todos os meus funcionários por suas ações e tomarei as medidas apropriadas neste assunto”, disse Damante, completando nesta segunda que seu gabinete estava “cooperando com todos os aspectos” da investigação.

Por meio do Twitter, o governador do estado, Asa Hutchinson, afirmou que o “incidente no condado de Crawford será investigado de acordo com as evidências em vídeo e o pedido do promotor”.

Continua após a publicidade