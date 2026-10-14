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Polícia turca invade e assume controle de principal emissora oposicionista do país

Grupo de 11 funcionários foi detido e polícia designou novo administrador para canal de televisão

Por Luiza Zubelli 14 out 2026, 17h59
Um grupo de pessoas, incluindo jornalistas com microfones, entrevista um homem de terno escuro e gravata azul, em frente a um prédio com grandes janelas refletindo árvores e edifícios. Outros indivíduos observam a cena, alguns com celulares e câmeras, indicando um evento público ou coletiva de imprensa
Serhan Asker, coordenador-geral de programação da Halk TV, faz uma declaração em frente à filial de Ancara do canal de notícias  (Adem Altan/AFP)
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A polícia da Turquia assumiu nesta quarta-feira, 14, o controle da sede da principal emissora oposicionista do país, a Halk TV, e prendeu 11 funcionários do canal de televisão.

“A polícia está no prédio da Halk TV. Um administrador foi designado (para assumir o controle do canal). A transmissão ao vivo foi interrompida”, publicou a emissora na plataforma X, antigo Twitter, nas primeiras horas da manhã.

Segundo o Ministério Público de Istambul, os mandados de prisão foram expedidos contra 17 pessoas e 11 delas foram detidas durante “operações simultâneas”. O órgão também afirmou que as operações envolviam investigações sobre “corrupção, manipulação de licitações e lavagem de dinheiro”.

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O Fundo de Garantia de Depósitos de Poupança (TMSF), um órgão público, também foi acusado de administrar a emissora, que é privada.

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“Hoje é um dia sombrio para a Turquia. O direito do público à informação está sendo cerceado por razões políticas”, disse o presidente da Halk TV, Cafer Mahiroglu, em um vídeo publicado no X. Segundo ele, sete parentes seus estão entre os detidos.

“Invadir uma emissora de televisão ao amanhecer e nomear um administrador é algo que só ditadores fariam. Infelizmente, foi isso que fizeram com o nosso país”, protestou nas redes sociais o líder do principal partido oposicionista, Özgür Özel.

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+Humorista é julgado na Turquia por ‘insultar’ presidente Erdogan em show de stand-up

Casos semelhantes

O site de notícias independente T24, um dos mais importantes do país, foi bloqueado há duas semanas sob acusações de “propaganda LGBT”.

Jornalistas e veículos de comunicação da oposição ao governo turco são alvos constantes da Justiça no país. Eles são frequentemente acusados de uma série de supostos crimes, que vão de difamação a insultos ao presidente Recep Tayyip Erdogan. Temas como a corrupção e a divulgação de notícias falsas também estão entre as acusações.

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O Sindicato de Jornalistas da Turquia informou que 17 jornalistas continuam presos no país. A repressão também afeta políticos da oposição e ativistas LGBTIQA+, que são perseguidos pelas autoridades.

De acordo com a lei turca, o governo pode nomear um administrador ou interventor para assumir o controle de uma empresa, assim como de municípios, no caso de uma investigação ou ordem de prisão contra seus dirigentes.

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(Com AFP)

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TAGS:
Polícia
Televisão
Turquia
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