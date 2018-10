Polícia reprime e prende 38 manifestantes na Nicarágua

Ao menos 38 pessoas foram presas no domingo (14) na Nicarágua quando se reuniam para protestar contra o governo de Daniel Ortega.

Entre os detidos destacam-se vários dirigentes de grupos da sociedade civil e do dissidente Movimento de Renovação Sandinista (MRS), denunciaram os organizadores da marcha apelidada de “Unidos pela liberdade”.

O episódio, emoldurado na crise sociopolítica que a Nicarágua vive desde abril deste ano e que deixou centenas de mortos, foi repudiado por organizações internacionais, que exigiram que Ortega respeite os direitos dos cidadãos e a liberdade de manifestação.

Os incidentes começaram antes mesmo das manifestações, nas primeiras horas da manhã de domingo, quando um grupo de pessoas esperava para se juntar a um protesto convocado pela coalizão opositora União Nacional Azul e Branco (Unab) em Camino de Oriente, na capital Manágua.

Dezenas de agentes e policiais chegaram ao local e entraram em confronto com os opositores. “Não atirem”, “Liberdade”, gritavam os manifestantes aos agentes que, de forma violenta, os cercaram no estacionamento de um shopping, onde estavam se agrupando para iniciar a manifestação.

Homens e mulheres, além de alguns idosos e adolescentes, foram espancados e arrastados pela rua para depois serem colocados em viaturas da polícia. Alguns jornalistas também foram retidos, mas logo depois liberados.

Entre os detidos está a diretora na Nicarágua da ONG Teto Internacional, Ana Lucía Álvarez, segundo denunciou a organização em comunicado.

“Não respeitam ninguém, nem idosos nem crianças. Isso demonstra que há uma escala superior de repressão”, declarou Azhalea Solís, dirigente da Aliança Cívica de grupos sociais, empresários e estudantes.

Segundo a polícia, dos 38 manifestantes presos, oito já foram liberados. Os outros 30 ainda estão sendo investigados “para determinar os níveis de responsabilidade penal”. Os resultados da apuração serão encaminhados à Procuradoria para serem processados.

Em comunicado, as autoridades afirmaram ainda que os detidos são “pessoas envolvidas em atividades instigantes e provocativas que violam os direitos das famílias nicaraguenses de se mobilizar e movimentar-se livremente”.

No sábado, a polícia anunciou que não iria permitir marchas sem a devida autorização e que tomaria as medidas necessárias para impedi-las.

Policias bloqueiam manifestante durante marcha “Unidos pela liberdade” em Manágua, Nicarágua – 14/10/2018

O secretário-geral da Organização dos Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, exigiu que Ortega liberte os manifestantes detidos, respeite o seu direito de protesto pacífico e que dê fim à “repressão”.

O secretário-executivo da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), o brasileiro Paulo Abrão, lamentou os incidentes e considerou “inaceitáveis” as “atitudes repressivas e autoritárias” do presidente.

Os protestos contra o governo começaram em 18 de abril devido a um projeto de lei para reforma do sistema de Previdência, que logo foi abandonado. Mas, após a violência que até agora já deixou 320 mortos, as manifestações se converteram em uma demanda para a saída do governo de Ortega e de sua esposa e vice-presidente, Rosario Murillo.

(Com AFP e EFE)