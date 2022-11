Polícia prende suspeito de atear fogo em uma boate na Rússia

Um homem de 23 anos foi preso por suspeita de ter provocado um incêndio em uma casa noturna em Kostroma, cidade a cerca de 350 quilômetros ao norte de Moscou, na Rússia. Ao menos 13 pessoas morreram.

O fogo começou por volta das 2h30 da madrugada deste sábado depois que um homem acendeu um sinalizador dentro do local, provocando chamas no teto da casa noturna Polygon, que abriga um bar, um restaurante e uma pista de dança.

De acordo com a agência Reuters, o local estava cheio no momento do incêndio. Ao menos 250 pessoas tiveram que ser evacuadas durante as chamas. Inicialmente as autoridades divulgaram que o fogo havia feito 15 vítimas fatais, mas o balanço foi atualizado e o número de fatalidades foi reduzido.

O incêndio atingiu 3.500 metros quadrados da propriedade e demorou cerca de cinco horas para ser debelado. Além da participação do homem preso suspeito de atear fogo ao local, as autoridades russas investigam também a responsabilidade dos donos da boate, dado que os investigadores descobriram que algumas das saídas de emergência estavam bloqueadas no momento do incêndio.