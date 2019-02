Polícia prende 12 pessoas por suspeita de relação com o terror

1. Corpo do cartunista francês Bernard Verlhac morto no atentado ao Charlie Hebdo zoom_out_map 1/134 Corpo do cartunista francês Bernard Verlhac morto no atentado ao Charlie Hebdo (VEJA.com/Reuters) Corpo do cartunista francês Bernard Verlhac morto no atentado ao Charlie Hebdo

Caixão com o corpo do cartunista francês Bernard Verlhac é carregado na França (VEJA.com/Reuters)

Com Maomé na capa, o primeiro exemplar da revista Charlie Hebdo depois do atentado terrorista que deixou 12 mortos na sede da publicação (VEJA.com/Reuters)

Presidente Francois Hollande no funeral dos três policiais mortos na semana passada durante ataques em Paris (VEJA.com/Reuters)

Presidente francês durante homenagens aos três policiais que morreram na semana passada em Paris (VEJA.com/Reuters)

Presidente francês durante homenagens aos três policiais que morreram na semana passada em Paris (VEJA.com/Reuters)

Segurança reforçada na Torre Eiffel após ataque terrorista aos escritórios da revista Charlie Hebdo em Paris (Gonzalo Fuentes/Reuters)

Policiais de elite reforçam a segurança fora do mercado kosher onde quatro reféns foram mortos e, pouco antes da visita do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu em Paris, na França (Francois Mori/AP)

Pessoas deixam flores, velas e mensagens em frente ao mercado kosher onde quatro reféns foram mortos, em Paris , na França (Yves Herman/Reuters)

Soldados das forças nacionais francesas reforçam a segurança na cidade de paris, após os atentados terroristas que assolaram o país da semana passada (Dan Kitwood/Getty Images)

Judeus observam das varandas a circulação de policiais frances que reforçam a segurança no bairro de Marais, em Paris (Dan Kitwood/Getty Images)

Cachorros da polícia de elite reforçam a segurança fora do mercado kosher onde quatro reféns foram mortos e, pouco antes da visita do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu em Paris , na França (Francois Mori/AP)

Judeus observam a circulação de policiais frances que reforçam a segurança no bairro de Marais, em Paris (Dan Kitwood/Getty Images)

Segurança é reforçada na Torre Eiffel, nesta-segunda-feira (12), após ataque terrorista aos escritórios da revista Charlie Hebdo em Paris (Gonzalo Fuentes/Reuters)

Milhares de pessoas e líderes políticos de diferentes países se reúnem neste domingo (11) na Praça da República, em Paris, para uma marcha global contra o extremismo, após os atentados terroristas que assolaram a França na última semana (VEJA.com/AFP)

Frame de vídeo mostra o momento da entrada da polícia em um mercado em Porte de Vincennes, leste de Paris - 09/01/2015 (BFMTV/Reuters)

Três terroristas morrem durante operação da polícia francesa (AFP/Reuters)

A frase Paris est Charlie (Paris é Charlie) é projetada no Arco do Triunfo em Paris, em homenagem às vítimas do atentado ao semanário satírico Charlie Hebdo - 09/01/2015 (Matthieu Alexandre/AFP)

Forças especiais da polícia francesa retiram reféns de dentro de mercado em Porte de Vincennes, leste de Paris (Thomas Samson/AFP)

Membros das forças especiais da polícia francesa retiram reféns, incluindo uma criança, após operação em um mercado em Porte de Vincennes, leste de Paris - 09/01/2015 (Thomas Samson/AFP)

Frame de vídeo mostra o momento da entrada da polícia em um mercado em Porte de Vincennes, leste de Paris - 09/01/2015 (AFPTV/AFP)

Artista de areia indiano, Sudarsan Pattnaik, termina sua arte em homenagem à vítimas dos ataques terroristas na França (Asit Kumar/AFP)

Helicópteros sobrevoam edifícios em Dammartin-en-Goele, ao nordeste de Paris, depois que os dois irmãos suspeitos de matar 12 pessoas em um ataque ao jornal satírico francês Charlie Hebdo foram mortos a tiros pela polícia - 09/01/2015 (Dominique Faget/AFP)

Polícia francesa divulga imagens da operação desta sexta-feira, em Dammartin-en-Goële que matou os terroristas responsáveis pelo ataque ao Charlie Hebdo - 09/01/2015 (Facebook Gendarmerie Nationale/Divulgação)

Polícia francesa divulga imagens da operação desta sexta-feira, em Dammartin-en-Goële que matou os terroristas responsáveis pelo ataque ao Charlie Hebdo - 09/01/2015 (Facebook Gendarmerie Nationale/Divulgação)

Polícia francesa divulga imagens da operação desta sexta-feira, em Dammartin-en-Goële que matou os terroristas responsáveis pelo ataque ao Charlie Hebdo - 09/01/2015 (Facebook Gendarmerie Nationale/Divulgação)

Polícia francesa divulga imagens da operação desta sexta-feira, em Dammartin-en-Goële que matou os terroristas responsáveis pelo ataque ao Charlie Hebdo - 09/01/2015 (Facebook Gendarmerie Nationale/Divulgação)

Polícia francesa divulga imagens da operação desta sexta-feira, em Dammartin-en-Goële que matou os terroristas responsáveis pelo ataque ao Charlie Hebdo - 09/01/2015 (Facebook Gendarmerie Nationale/Divulgação)

Polícia francesa divulga imagens da operação desta sexta-feira, em Dammartin-en-Goële que matou os terroristas responsáveis pelo ataque ao Charlie Hebdo - 09/01/2015 (Facebook Gendarmerie Nationale/Divulgação)

Polícia francesa divulga imagens da operação desta sexta-feira, em Dammartin-en-Goële que matou os terroristas responsáveis pelo ataque ao Charlie Hebdo - 09/01/2015 (Facebook Gendarmerie Nationale/Divulgação)

Polícia francesa divulga imagens da operação desta sexta-feira, em Dammartin-en-Goële que matou os terroristas responsáveis pelo ataque ao Charlie Hebdo - 09/01/2015 (Facebook Gendarmerie Nationale/Divulgação)

Polícia francesa divulga imagens da operação desta sexta-feira, em Dammartin-en-Goële que matou os terroristas responsáveis pelo ataque ao Charlie Hebdo - 09/01/2015 (Facebook Gendarmerie Nationale/Divulgação)

Fumaça é vista à esquerda de policiais que tentam entrar no supermercado onde várias pessoas são feitas reféns no leste de Paris (Gonzalo Fuentes/Reuters)

Policiais das forças especiais da França entram no prédio em que dois irmãos fazem um homem de refém em Dammartin en Goele, norte de Paris (Dominique Faget/AFP)

Fumaça sai do prédio enquanto policiais das forças especias da França invadem prédio em Dammartin en Goele, próximo a Paris (Christopher Furlong/Getty Images)

Fumaça é vista saindo do local onde irmãos suspeitos de ataque à revista Charlie Hebdo estão refugiados com um refém. Explosões e disparos foram ouvidos há poucos minutos (VEJA.com/AFP)

Um homem tomou ao menos 5 reféns num mercado kosher em Paris e houve tiroteio, segundo as agências e a imprensa local. Há ao menos um ferido, de acordo com a Reuters (Eric Feferberg/AFP)

Forças especiais da polícia francesa evacuam os moradores próximo ao mercado kosher em Paris, onde houve tiroteio, segundo as agências e a imprensa local (Martin Boureau/AFP)

Operários estendem uma grande lona com a frase Je suis Charlie em homenagem às vítimas dos ataques ao jornal Charlie Hebdo na entrada do Palácio dos Festivais de Cannes, na França - 09/01/2015 (Sebastien Nogier/EFE)

Velas, canetas, cadernos, lápis e flores são postos em frente à sede do jornal francês satírico Charlie Hebdo, em homenagem às vítimas dos ataques ao local (Charles Platiau/Reuters)

Forças da polícia francesas cercaram, nesta sexta-feira (9) uma empresa na cidade de Dammartin-en-Goële, na região de Seine-et-Marne, a 40 km de Paris (Dominique Faget/AFP)

Forças da polícia francesas cercaram, nesta sexta-feira (9) uma empresa na cidade de Dammartin-en-Goële, na região de Seine-et-Marne, a 40 km de Paris (Joel Saget/AFP)

Forças da polícia francesas cercaram, nesta sexta-feira (9) uma empresa na cidade de Dammartin-en-Goële, na região de Seine-et-Marne, a 40 km de Paris (Dominique Faget/AFP)

Alunos em três escolas primárias em Dammartin-en-Goêle foram orientados a sair (Peter Dejong/AP)

Forças da polícia francesas cercaram, nesta sexta-feira (9) uma empresa na cidade de Dammartin-en-Goële, na região de Seine-et-Marne, a 40 km de Paris (Joel Saget/AFP)

Alunos em três escolas primárias em Dammartin-en-Goêle foram orientados a sair



Alunos em três escolas primárias em Dammartin-en-Goêle foram orientados a sair (Twitter/Reprodução)





Forças da polícia francesas cercaram, nesta sexta-feira (9) uma empresa na cidade de Dammartin-en-Goële, na região de Seine-et-Marne, a 40 km de Paris (Christian Hartmann/Reuters)

Um homem tomou ao menos 5 reféns num mercado kosher em Paris e houve tiroteio, segundo as agências e a imprensa local. Há ao menos um ferido, de acordo com a Reuters (Martin Bureau/AFP)

Um homem tomou ao menos 5 reféns num mercado kosher em Paris e houve tiroteio, segundo as agências e a imprensa local. Há ao menos um ferido, de acordo com a Reuters (Youssef Boudlal/Reuters)

Forças da polícia francesas cercaram, nesta sexta-feira (9) uma empresa na cidade de Dammartin-en-Goële, na região de Seine-et-Marne, a 40 km de Paris (Michel Spingler/AP)

Forças da polícia francesas cercaram, nesta sexta-feira (9) uma empresa na cidade de Dammartin-en-Goële, na região de Seine-et-Marne, a 40 km de Paris (Michel Spingler/AP)

Forças da polícia francesas cercaram, nesta sexta-feira (9) uma empresa na cidade de Dammartin-en-Goële, na região de Seine-et-Marne, a 40 km de Paris (Etiene Laurent/EFE)

O presidente francês François Hollande afirmou nesta sexta-feira que "todos os cidadãos serão bem-vindos" na grande manifestação programada para este domingo em função do atentado contra a revista satírica Charlie Hebdo (Patrick Kovarik/Reuters)

Forças da polícia francesas cercaram, nesta sexta-feira (9) uma empresa na cidade de Dammartin-en-Goële, na região de Seine-et-Marne, a 40 km de Paris (Pascal Rossignol/Reuters)

Forças da polícia francesas cercaram, nesta sexta-feira (9) uma empresa na cidade de Dammartin-en-Goële, na região de Seine-et-Marne, a 40 km de Paris (Dominique Faget/AFP)

Membros do Parlamento Europeu seguram cartazes com a frase eu sou Charlie durante sessão com um minuto de silêncio, emBruxelas, na Bélgica (Thierry Roge/AFP)

Mulher segura uma vela e um cartaz com a frase Eu sou Charlie em diversas línguas, durante uma manifestação em Estrasburgo, no leste da França - 08/01/2015 (Frederick Florin/EFE)

Cent

59. Centenas de pessoas acendem velas e carregam cartazes com a frase Eu sou Charlie durante uma manifestação em homenagem às vítimas do atentado contra o semanário satírico Charlie Hebdo em Paris - 08/01/2015 zoom_out_map 59/134 Centenas de pessoas acendem velas e carregam cartazes com a frase Eu sou Charlie durante uma manifestação em homenagem às vítimas do atentado contra o semanário satírico Charlie Hebdo em Paris - 08/01/2015 (Ian Langsdon/EFE) Centenas de pessoas acendem velas e carregam cartazes com a frase Eu sou Charlie durante uma manifestação em homenagem às vítimas do atentado contra o semanário satírico Charlie Hebdo em Paris - 08/01/2015

60. Membro da polícia francesa anti-terrorismo patrulha uma área em Corcy, a nordeste de Paris, onde os suspeitos do ataque à revista Charlie Hebdo foram vistos após roubar um posto de gasolina - 08/01/2015 zoom_out_map 60/134 Membro da polícia francesa anti-terrorismo patrulha uma área em Corcy, a nordeste de Paris, onde os suspeitos do ataque à revista Charlie Hebdo foram vistos após roubar um posto de gasolina - 08/01/2015 (Christian Hartmann/Reuters) Membro da polícia francesa anti-terrorismo patrulha uma área em Corcy, a nordeste de Paris, onde os suspeitos do ataque à revista Charlie Hebdo foram vistos após roubar um posto de gasolina - 08/01/2015

61. Membros da polícia francesa anti-terrorismo patrulham uma área em Corcy, a nordeste de Paris, onde os suspeitos do ataque à revista Charlie Hebdo foram vistos após roubar um posto de gasolina - 08/01/2015 zoom_out_map 61/134 Membros da polícia francesa anti-terrorismo patrulham uma área em Corcy, a nordeste de Paris, onde os suspeitos do ataque à revista Charlie Hebdo foram vistos após roubar um posto de gasolina - 08/01/2015 (Christian Hartmann/Reuters) Membros da polícia francesa anti-terrorismo patrulham uma área em Corcy, a nordeste de Paris, onde os suspeitos do ataque à revista Charlie Hebdo foram vistos após roubar um posto de gasolina - 08/01/2015

62. Policial armado é fotografado nos arredores de Villers-Cotterets, nordeste de Paris. Os dois suspeitos do ataque à revista satírica Charlie Hebdo foram vistos horas antes no local - 08/01/2015 zoom_out_map 62/134 Policial armado é fotografado nos arredores de Villers-Cotterets, nordeste de Paris. Os dois suspeitos do ataque à revista satírica Charlie Hebdo foram vistos horas antes no local - 08/01/2015 (François Nascimbeni/AFP) Policial armado é fotografado nos arredores de Villers-Cotterets, nordeste de Paris. Os dois suspeitos do ataque à revista satírica Charlie Hebdo foram vistos horas antes no local - 08/01/2015

63. Policiais das forças especiais francesas, são retratados em Corcy, perto Villers-Cotterets, nordeste de Paris - 08/01/2015 zoom_out_map 63/134 Policiais das forças especiais francesas, são retratados em Corcy, perto Villers-Cotterets, nordeste de Paris - 08/01/2015 (François Nascimbeni/AFP) Policiais das forças especiais francesas, são retratados em Corcy, perto Villers-Cotterets, nordeste de Paris - 08/01/2015

64. Policiais das forças especiais francesas, são retratados em Corcy, perto Villers-Cotterets, nordeste de Paris - 08/01/2015 zoom_out_map 64/134 Policiais das forças especiais francesas, são retratados em Corcy, perto Villers-Cotterets, nordeste de Paris - 08/01/2015 (François Nascimbeni/AFP) Policiais das forças especiais francesas, são retratados em Corcy, perto Villers-Cotterets, nordeste de Paris - 08/01/2015

65. Policiais patrulham a aldeia de Longpont, a nordeste de Paris, em busca dos dois irmãos suspeitos do ataque armado à revista satírica Charlie Hebdo - 08/01/2015 zoom_out_map 65/134 Policiais patrulham a aldeia de Longpont, a nordeste de Paris, em busca dos dois irmãos suspeitos do ataque armado à revista satírica Charlie Hebdo - 08/01/2015 (Michel Spingler/AP) Policiais patrulham a aldeia de Longpont, a nordeste de Paris, em busca dos dois irmãos suspeitos do ataque armado à revista satírica Charlie Hebdo - 08/01/2015

66. Carro da polícia francesa estacionado em um posto de gasolina em Villers-Cotterets, nordeste de Paris. Os dois suspeitos do ataque à revista satírica Charlie Hebdo foram vistos horas antes no local - 08/01/2015 zoom_out_map 66/134 Carro da polícia francesa estacionado em um posto de gasolina em Villers-Cotterets, nordeste de Paris. Os dois suspeitos do ataque à revista satírica Charlie Hebdo foram vistos horas antes no local - 08/01/2015 (Joel Saget/AFP) Carro da polícia francesa estacionado em um posto de gasolina em Villers-Cotterets, nordeste de Paris. Os dois suspeitos do ataque à revista satírica Charlie Hebdo foram vistos horas antes no local - 08/01/2015

67. Os membros do grupo de intervenção da polícia nacional francesa se prepara para mais uma operação de busca dos terroristas que provocaram o atentado à revista Charlie Hebdo, em frente à sede da polícia de Paris - 08/01/2015 zoom_out_map 67/134 Os membros do grupo de intervenção da polícia nacional francesa se prepara para mais uma operação de busca dos terroristas que provocaram o atentado à revista Charlie Hebdo, em frente à sede da polícia de Paris - 08/01/2015 (Eric Feferberg/AFP) Os membros do grupo de intervenção da polícia nacional francesa se prepara para mais uma operação de busca dos terroristas que provocaram o atentado à revista Charlie Hebdo, em frente à sede da polícia de Paris - 08/01/2015

68. Mulher segura uma caneta durante um minuto de silêncio em frente à catedral de Notre Dame, em Paris, em memória das vítimas do ataque à redação da revista Charlie Hebdo - 08/01/2015 zoom_out_map 68/134 Mulher segura uma caneta durante um minuto de silêncio em frente à catedral de Notre Dame, em Paris, em memória das vítimas do ataque à redação da revista Charlie Hebdo - 08/01/2015 (Ian Langsdon/EFE) Mulher segura uma caneta durante um minuto de silêncio em frente à catedral de Notre Dame, em Paris, em memória das vítimas do ataque à redação da revista Charlie Hebdo - 08/01/2015

69. Cherif Kouachi e Said Kouachi, dois dos três suspeitos do ataque à revista Charlie Hebdo zoom_out_map 69/134 Cherif Kouachi e Said Kouachi, dois dos três suspeitos do ataque à revista Charlie Hebdo (VEJA.com/AFP) Cherif Kouachi e Said Kouachi, dois dos três suspeitos do ataque à revista Charlie Hebdo

70. O presidente da França, François Hollande, durante encontro com os membros do Parlamento francês e do Senado, nesta quinta-feira (08) zoom_out_map 70/134 O presidente da França, François Hollande, durante encontro com os membros do Parlamento francês e do Senado, nesta quinta-feira (08) (Ian Langsdon/AFP) O presidente da França, François Hollande, durante encontro com os membros do Parlamento francês e do Senado, nesta quinta-feira (08)

71. O presidente francês, François Hollande, faz um minuto de silêncio em frente a Prefeitura de Paris, em homenagem às vítimas do ataque contra a sede da revista satírica "Charlie Hebdo" zoom_out_map 71/134 O presidente francês, François Hollande, faz um minuto de silêncio em frente a Prefeitura de Paris, em homenagem às vítimas do ataque contra a sede da revista satírica "Charlie Hebdo" (Remy de la Mauviniere/Reuters) O presidente francês, François Hollande, faz um minuto de silêncio em frente a Prefeitura de Paris, em homenagem às vítimas do ataque contra a sede da revista satírica "Charlie Hebdo"

72. Pessoas prestam um minuto de silêncio em frente à catedral de Notre Dame, em Paris, em memória das vítimas do ataque à redação da revista Charlie Hebdo - 08/01/2015 zoom_out_map 72/134 Pessoas prestam um minuto de silêncio em frente à catedral de Notre Dame, em Paris, em memória das vítimas do ataque à redação da revista Charlie Hebdo - 08/01/2015 (Matthieu Alexandre/AFP) Pessoas prestam um minuto de silêncio em frente à catedral de Notre Dame, em Paris, em memória das vítimas do ataque à redação da revista Charlie Hebdo - 08/01/2015

73. Homem ergue um lápis em frente à catedral de Notre Dame, em Paris, durante um minuto de silêncio por mortos no atentado zoom_out_map 73/134 Homem ergue um lápis em frente à catedral de Notre Dame, em Paris, durante um minuto de silêncio por mortos no atentado (Jacky Naegelen/Reuters) Homem ergue um lápis em frente à catedral de Notre Dame, em Paris, durante um minuto de silêncio por mortos no atentado

74. Segurança é reforçada em frente ao Grand Palais de Paris, após o ataque desta quarta-feira à revista Charlie Hebdo zoom_out_map 74/134 Segurança é reforçada em frente ao Grand Palais de Paris, após o ataque desta quarta-feira à revista Charlie Hebdo (Patrick Kovarik/AFP) Segurança é reforçada em frente ao Grand Palais de Paris, após o ataque desta quarta-feira à revista Charlie Hebdo

75. Jornalistas da AFP protestam contra o ataque segurando cartazes zoom_out_map 75/134 Jornalistas da AFP protestam contra o ataque segurando cartazes (Francois Xavier Marit/AFP) Jornalistas da AFP protestam contra o ataque segurando cartazes

76. Segurança reforçada na Torre Eiffel após ataque terrorista aos escritórios da revista Charlie Hebdo em Paris zoom_out_map 76/134 Segurança reforçada na Torre Eiffel após ataque terrorista aos escritórios da revista Charlie Hebdo em Paris (Bertrand Guay/AFP) Segurança reforçada na Torre Eiffel após ataque terrorista aos escritórios da revista Charlie Hebdo em Paris

77. Pessoas prestam um minuto de silêncio em frente à catedral de Notre Dame, em Paris, em memória das vítimas do ataque à redação da revista Charlie Hebdo - 08/01/2015 zoom_out_map 77/134 Pessoas prestam um minuto de silêncio em frente à catedral de Notre Dame, em Paris, em memória das vítimas do ataque à redação da revista Charlie Hebdo - 08/01/2015 (Pascal Le Segretain/Getty Images) Pessoas prestam um minuto de silêncio em frente à catedral de Notre Dame, em Paris, em memória das vítimas do ataque à redação da revista Charlie Hebdo - 08/01/2015

78. O presidente francês, Francois Hollande (à dir.) cumprimenta o ex-presidente e líder da UMP partido de direita Nicolas Sarkozy no Palácio do Eliseu, em Paris, após ataque à revista satírica Charlie Hebdo - 08/01/2015 zoom_out_map 78/134 O presidente francês, Francois Hollande (à dir.) cumprimenta o ex-presidente e líder da UMP partido de direita Nicolas Sarkozy no Palácio do Eliseu, em Paris, após ataque à revista satírica Charlie Hebdo - 08/01/2015 (Patrick Kovarik/AFP) O presidente francês, Francois Hollande (à dir.) cumprimenta o ex-presidente e líder da UMP partido de direita Nicolas Sarkozy no Palácio do Eliseu, em Paris, após ataque à revista satírica Charlie Hebdo - 08/01/2015

79. Segurança é reforçada perto do Museu do Louvre, em Paris, após o ataque desta quarta-feira à revista Charlie Hebdo zoom_out_map 79/134

Segurança é reforçada perto do Museu do Louvre, em Paris, após o ataque desta quarta-feira à revista Charlie Hebdo (Gonzalo Fuentes/Reuters)

Segurança é reforçada perto do Museu do Louvre, em Paris, após o ataque desta quarta-feira à revista Charlie Hebdo

80. Policiais franceses ao lado do carro usado por homens armados que invadiram os escritórios da revista satírica Charlie Hebdo, matando 12 pessoas zoom_out_map 80/134 Policiais franceses ao lado do carro usado por homens armados que invadiram os escritórios da revista satírica Charlie Hebdo, matando 12 pessoas (Dominique Faget/AFP) Policiais franceses ao lado do carro usado por homens armados que invadiram os escritórios da revista satírica Charlie Hebdo, matando 12 pessoas

81. Policiais municipais franceses e representantes locais observam um minuto de silêncio em frente à prefeitura de Toulouse - 08/01/2015 zoom_out_map 81/134 Policiais municipais franceses e representantes locais observam um minuto de silêncio em frente à prefeitura de Toulouse - 08/01/2015 (Remy Gabalda/AFP) Policiais municipais franceses e representantes locais observam um minuto de silêncio em frente à prefeitura de Toulouse - 08/01/2015

82. Homem se ajoelha na frente de velas e flores colocadas perto dos escritórios do jornal satírico francês Charlie Hebdo em Paris - 08/01/2015 zoom_out_map 82/134 Homem se ajoelha na frente de velas e flores colocadas perto dos escritórios do jornal satírico francês Charlie Hebdo em Paris - 08/01/2015 (Martin Bureau/AFP) Homem se ajoelha na frente de velas e flores colocadas perto dos escritórios do jornal satírico francês Charlie Hebdo em Paris - 08/01/2015

83. O presidente francês, François Hollande, faz um minuto de silêncio em frente a Prefeitura de Paris, em homenagem às vítimas do ataque contra a sede da revista satírica "Charlie Hebdo" zoom_out_map 83/134 O presidente francês, François Hollande, faz um minuto de silêncio em frente a Prefeitura de Paris, em homenagem às vítimas do ataque contra a sede da revista satírica "Charlie Hebdo" (Etienne Laurent/EFE) O presidente francês, François Hollande, faz um minuto de silêncio em frente a Prefeitura de Paris, em homenagem às vítimas do ataque contra a sede da revista satírica "Charlie Hebdo"

84. Mulher segura um cartaz onde se lê em francês: "Eu sou Charlie", depois que homens armados invadiram os escritórios da revista francesa Charlie Hebdo, em Paris. Pelo menos 12 pessoas morreram durante o ataque zoom_out_map 84/134 Mulher segura um cartaz onde se lê em francês: "Eu sou Charlie", depois que homens armados invadiram os escritórios da revista francesa Charlie Hebdo, em Paris. Pelo menos 12 pessoas morreram durante o ataque (Carlo Allegri/Reuters) Mulher segura um cartaz onde se lê em francês: "Eu sou Charlie", depois que homens armados invadiram os escritórios da revista francesa Charlie Hebdo, em Paris. Pelo menos 12 pessoas morreram durante o ataque

85. Milhares de franceses se reúnem na Place de la Republique (Praça da República), em Paris, para homenagear as vítimas do ataque feito por homens armados e encapuzados que abriram fogo e mataram ao menos 12 pessoas na sede da revista Charlie Hebdo, nesta quarta-feira (07) zoom_out_map 85/134 Milhares de franceses se reúnem na Place de la Republique (Praça da República), em Paris, para homenagear as vítimas do ataque feito por homens armados e encapuzados que abriram fogo e mataram ao menos 12 pessoas na sede da revista Charlie Hebdo, nesta quarta-feira (07) (Georges Gobet/AFP) Milhares de franceses se reúnem na Place de la Republique (Praça da República), em Paris, para homenagear as vítimas do ataque feito por homens armados e encapuzados que abriram fogo e mataram ao menos 12 pessoas na sede da revista Charlie Hebdo, nesta quarta-feira (07)

86. Pessoas acendem velas formando o nome Charlie, na Place de la Republique (Praça da República), em Paris, para homenagear as vítimas do ataque feito por homens armados e encapuzados que abriram fogo e mataram ao menos 12 pessoas na sede da revista Charlie Hebdo, nesta quarta-feira (07) zoom_out_map 86/134 Pessoas acendem velas formando o nome Charlie, na Place de la Republique (Praça da República), em Paris, para homenagear as vítimas do ataque feito por homens armados e encapuzados que abriram fogo e mataram ao menos 12 pessoas na sede da revista Charlie Hebdo, nesta quarta-feira (07) (Patrick Hertzog/AFP) Pessoas acendem velas formando o nome Charlie, na Place de la Republique (Praça da República), em Paris, para homenagear as vítimas do ataque feito por homens armados e encapuzados que abriram fogo e mataram ao menos 12 pessoas na sede da revista Charlie Hebdo, nesta quarta-feira (07)

87. Pessoas emocionadas se reúnem na Place de la Republique (Praça da República), em Paris, para homenagear as vítimas do ataque feito por homens armados e encapuzados que abriram fogo e mataram ao menos 12 pessoas na sede da revista Charlie Hebdo, nesta quarta-feira (07) zoom_out_map 87/134 Pessoas emocionadas se reúnem na Place de la Republique (Praça da República), em Paris, para homenagear as vítimas do ataque feito por homens armados e encapuzados que abriram fogo e mataram ao menos 12 pessoas na sede da revista Charlie Hebdo, nesta quarta-feira (07) (Suzanne Plunkett/Reuters) Pessoas emocionadas se reúnem na Place de la Republique (Praça da República), em Paris, para homenagear as vítimas do ataque feito por homens armados e encapuzados que abriram fogo e mataram ao menos 12 pessoas na sede da revista Charlie Hebdo, nesta quarta-feira (07)

88. Pessoas emocionadas se reúnem na Place de la Republique (Praça da República), em Paris, para homenagear as vítimas do ataque feito por homens armados e encapuzados que abriram fogo e mataram ao menos 12 pessoas na sede da revista Charlie Hebdo, nesta quarta-feira (07) zoom_out_map 88/134 Pessoas emocionadas se reúnem na Place de la Republique (Praça da República), em Paris, para homenagear as vítimas do ataque feito por homens armados e encapuzados que abriram fogo e mataram ao menos 12 pessoas na sede da revista Charlie Hebdo, nesta quarta-feira (07) (Leon Neal/AFP) Pessoas emocionadas se reúnem na Place de la Republique (Praça da República), em Paris, para homenagear as vítimas do ataque feito por homens armados e encapuzados que abriram fogo e mataram ao menos 12 pessoas na sede da revista Charlie Hebdo, nesta quarta-feira (07)

89. Milhares de franceses se reúnem na Place de la Republique (Praça da República), em Paris, para homenagear as vítimas do ataque feito por homens armados e encapuzados que abriram fogo e mataram ao menos 12 pessoas na sede da revista Charlie Hebdo, nesta quarta-feira (07) zoom_out_map 89/134 Milhares de franceses se reúnem na Place de la Republique (Praça da República), em Paris, para homenagear as vítimas do ataque feito por homens armados e encapuzados que abriram fogo e mataram ao menos 12 pessoas na sede da revista Charlie Hebdo, nesta quarta-feira (07) (Laurent Cipriani/AP) Milhares de franceses se reúnem na Place de la Republique (Praça da República), em Paris, para homenagear as vítimas do ataque feito por homens armados e encapuzados que abriram fogo e mataram ao menos 12 pessoas na sede da revista Charlie Hebdo, nesta quarta-feira (07)

90. Coletiva pelo presidente François Hollande, depois que homens armados invadiram os escritórios da revista francesa Charlie Hebdo, em Paris. Pelo menos 12 pessoas morreram durante o ataque zoom_out_map 90/134 Coletiva pelo presidente François Hollande, depois que homens armados invadiram os escritórios da revista francesa Charlie Hebdo, em Paris. Pelo menos 12 pessoas morreram durante o ataque (Philippe Wojazer/Reuters) Coletiva pelo presidente François Hollande, depois que homens armados invadiram os escritórios da revista francesa Charlie Hebdo, em Paris. Pelo menos 12 pessoas morreram durante o ataque

91. Pessoas se reúnem em Marseille, para homenagear as vítimas do ataque feito por homens armados e encapuzados que abriram fogo e mataram ao menos 12 pessoas na sede da revista Charlie Hebdo, nesta quarta-feira (07) zoom_out_map 91/134 Pessoas se reúnem em Marseille, para homenagear as vítimas do ataque feito por homens armados e encapuzados que abriram fogo e mataram ao menos 12 pessoas na sede da revista Charlie Hebdo, nesta quarta-feira (07) (ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/AFP) Pessoas se reúnem em Marseille, para homenagear as vítimas do ataque feito por homens armados e encapuzados que abriram fogo e mataram ao menos 12 pessoas na sede da revista Charlie Hebdo, nesta quarta-feira (07)

92. Pessoas acendem velas, em Lyon, para homenagear as vítimas do ataque feito por homens armados e encapuzados que abriram fogo e mataram ao menos 12 pessoas na sede da revista Charlie Hebdo, nesta quarta-feira (07) zoom_out_map 92/134 Pessoas acendem velas, em Lyon, para homenagear as vítimas do ataque feito por homens armados e encapuzados que abriram fogo e mataram ao menos 12 pessoas na sede da revista Charlie Hebdo, nesta quarta-feira (07) (Laurent Cipriani/AP) Pessoas acendem velas, em Lyon, para homenagear as vítimas do ataque feito por homens armados e encapuzados que abriram fogo e mataram ao menos 12 pessoas na sede da revista Charlie Hebdo, nesta quarta-feira (07)

93. Ingleses reunidos na praça Trafalgar, no centro de Londres, seguram canetas e cartazes com a mensagem "eu sou Charlie" em homenagem às vítimas do ataque à sede da revista Charlie Hebdo, em Paris zoom_out_map 93/134 Ingleses reunidos na praça Trafalgar, no centro de Londres, seguram canetas e cartazes com a mensagem "eu sou Charlie" em homenagem às vítimas do ataque à sede da revista Charlie Hebdo, em Paris (Matt Dunham/AP) Ingleses reunidos na praça Trafalgar, no centro de Londres, seguram canetas e cartazes com a mensagem "eu sou Charlie" em homenagem às vítimas do ataque à sede da revista Charlie Hebdo, em Paris

94. Jogadores de Lille e Evian fazem um minuto de silêncio antes da partida zoom_out_map 94/134 Jogadores de Lille e Evian fazem um minuto de silêncio antes da partida



(Denis Charlet/VEJA) Jogadores de Lille e Evian fazem um minuto de silêncio antes da partida





95. Milhares de franceses se reúnem na Place de la Republique (Praça da República), em Paris, para homenagear as vítimas do ataque feito por homens armados e encapuzados que abriram fogo e mataram ao menos 12 pessoas na sede da revista Charlie Hebdo, nesta quarta-feira (07) zoom_out_map 95/134 Milhares de franceses se reúnem na Place de la Republique (Praça da República), em Paris, para homenagear as vítimas do ataque feito por homens armados e encapuzados que abriram fogo e mataram ao menos 12 pessoas na sede da revista Charlie Hebdo, nesta quarta-feira (07) (Thibault Camus/AP) Milhares de franceses se reúnem na Place de la Republique (Praça da República), em Paris, para homenagear as vítimas do ataque feito por homens armados e encapuzados que abriram fogo e mataram ao menos 12 pessoas na sede da revista Charlie Hebdo, nesta quarta-feira (07)

96. Pessoas acendem velas, em Lyon, para homenagear as vítimas do ataque feito por homens armados e encapuzados que abriram fogo e mataram ao menos 12 pessoas na sede da revista Charlie Hebdo, nesta quarta-feira (07) zoom_out_map 96/134 Pessoas acendem velas, em Lyon, para homenagear as vítimas do ataque feito por homens armados e encapuzados que abriram fogo e mataram ao menos 12 pessoas na sede da revista Charlie Hebdo, nesta quarta-feira (07) (Laurent Cipriani/AP) Pessoas acendem velas, em Lyon, para homenagear as vítimas do ataque feito por homens armados e encapuzados que abriram fogo e mataram ao menos 12 pessoas na sede da revista Charlie Hebdo, nesta quarta-feira (07)

97. Francês segura vela em frente a um cartaz com a mensagem "eu sou Charlie", em homenagem que reúne milhares na Place de la Republique (Praça da República), em Paris, na França, depois que homens armados invadiram os escritórios da revista francesa Charlie Hebdo. Pelo menos 12 pessoas morreram durante o ataque zoom_out_map 97/134 Francês segura vela em frente a um cartaz com a mensagem "eu sou Charlie", em homenagem que reúne milhares na Place de la Republique (Praça da República), em Paris, na França, depois que homens armados invadiram os escritórios da revista francesa Charlie Hebdo. Pelo menos 12 pessoas morreram durante o ataque (Christophe Ena/AP) Francês segura vela em frente a um cartaz com a mensagem "eu sou Charlie", em homenagem que reúne milhares na Place de la Republique (Praça da República), em Paris, na França, depois que homens armados invadiram os escritórios da revista francesa Charlie Hebdo. Pelo menos 12 pessoas morreram durante o ataque

98. Milhares de franceses se reúnem na Place de la Republique (Praça da República), em Paris, para homenagear as vítimas do ataque feito por homens armados e encapuzados que abriram fogo e mataram ao menos 12 pessoas na sede da revista Charlie Hebdo, nesta quarta-feira (07) zoom_out_map 98/134 Milhares de franceses se reúnem na Place de la Republique (Praça da República), em Paris, para homenagear as vítimas do ataque feito por homens armados e encapuzados que abriram fogo e mataram ao menos 12 pessoas na sede da revista Charlie Hebdo, nesta quarta-feira (07) (Thibault Camus/AP) Milhares de franceses se reúnem na Place de la Republique (Praça da República), em Paris, para homenagear as vítimas do ataque feito por homens armados e encapuzados que abriram fogo e mataram ao menos 12 pessoas na sede da revista Charlie Hebdo, nesta quarta-feira (07)

99. Milhares de franceses se reúnem na Place de la Republique (Praça da República), em Paris, para homenagear as vítimas do ataque feito por homens armados e encapuzados que abriram fogo e mataram ao menos 12 pessoas na sede da revista Charlie Hebdo, nesta quarta-feira (07) zoom_out_map 99/134 Milhares de franceses se reúnem na Place de la Republique (Praça da República), em Paris, para homenagear as vítimas do ataque feito por homens armados e encapuzados que abriram fogo e mataram ao menos 12 pessoas na sede da revista Charlie Hebdo, nesta quarta-feira (07) (Valery Hache/AFP) Milhares de franceses se reúnem na Place de la Republique (Praça da República), em Paris, para homenagear as vítimas do ataque feito por homens armados e encapuzados que abriram fogo e mataram ao menos 12 pessoas na sede da revista Charlie Hebdo, nesta quarta-feira (07)

100. Pessoas seguram um cartaz onde se lê em francês: "Eu sou Charlie", depois que homens armados invadiram os escritórios da revista francesa Charlie Hebdo, em Paris. Pelo menos 12 pessoas morreram durante o ataque zoom_out_map 100/134 Pessoas seguram um cartaz onde se lê em francês: "Eu sou Charlie", depois que homens armados invadiram os escritórios da revista francesa Charlie Hebdo, em Paris. Pelo menos 12 pessoas morreram durante o ataque (Thibault Camus/AP) Pessoas seguram um cartaz onde se lê em francês: "Eu sou Charlie", depois que homens armados invadiram os escritórios da revista francesa Charlie Hebdo, em Paris. Pelo menos 12 pessoas morreram durante o ataque

101. Velas são colocadas diante de um cartaz com a mensagem "eu sou Charlie", em homenagem às vítimas do ataque feito por homens armados e encapuzados que abriram fogo e mataram ao menos 12 pessoas na sede da revista Charlie Hebdo, em Paris zoom_out_map 101/134 Velas são colocadas diante de um cartaz com a mensagem "eu sou Charlie", em homenagem às vítimas do ataque feito por homens armados e encapuzados que abriram fogo e mataram ao menos 12 pessoas na sede da revista Charlie Hebdo, em Paris (Thibault Camus/AP) Velas são colocadas diante de um cartaz com a mensagem "eu sou Charlie", em homenagem às vítimas do ataque feito por homens armados e encapuzados que abriram fogo e mataram ao menos 12 pessoas na sede da revista Charlie Hebdo, em Paris

102. Presidente François Hollande, chega para a coletiva, depois que homens armados invadiram os escritórios da revista francesa Charlie Hebdo, em Paris. Pelo menos 12 pessoas morreram durante o ataque zoom_out_map 102/134 Presidente François Hollande, chega para a coletiva, depois que homens armados invadiram os escritórios da revista francesa Charlie Hebdo, em Paris. Pelo menos 12 pessoas morreram durante o ataque (Michel Euler/AP) Presidente François Hollande, chega para a coletiva, depois que homens armados invadiram os escritórios da revista francesa Charlie Hebdo, em Paris. Pelo menos 12 pessoas morreram durante o ataque

103. Milhares de franceses se reúnem na Place de la Republique (Praça da República), em Paris, para homenagear as vítimas do ataque feito por homens armados e encapuzados que abriram fogo e mataram ao menos 12 pessoas na sede da revista Charlie Hebdo, nesta quarta-feira (07) zoom_out_map 103/134 Milhares de franceses se reúnem na Place de la Republique (Praça da República), em Paris, para homenagear as vítimas do ataque feito por homens armados e encapuzados que abriram fogo e mataram ao menos 12 pessoas na sede da revista Charlie Hebdo, nesta quarta-feira (07) (Christophe Ena/AP) Milhares de franceses se reúnem na Place de la Republique (Praça da República), em Paris, para homenagear as vítimas do ataque feito por homens armados e encapuzados que abriram fogo e mataram ao menos 12 pessoas na sede da revista Charlie Hebdo, nesta quarta-feira (07)

104. Milhares de franceses se reúnem na Place de la Republique (Praça da República), em Paris, para homenagear as vítimas do ataque feito por homens armados e encapuzados que abriram fogo e mataram ao menos 12 pessoas na sede da revista Charlie Hebdo, nesta quarta-feira (07) zoom_out_map 104/134 Milhares de franceses se reúnem na Place de la Republique (Praça da República), em Paris, para homenagear as vítimas do ataque feito por homens armados e encapuzados que abriram fogo e mataram ao menos 12 pessoas na sede da revista Charlie Hebdo, nesta quarta-feira (07) (Geert Vanden Wijngaert/VEJA) Milhares de franceses se reúnem na Place de la Republique (Praça da República), em Paris, para homenagear as vítimas do ataque feito por homens armados e encapuzados que abriram fogo e mataram ao menos 12 pessoas na sede da revista Charlie Hebdo, nesta quarta-feira (07)

105. Pessoas seguram um cartaz onde se lê em francês: "Eu sou Charlie", depois que homens armados invadiram os escritórios da revista francesa Charlie Hebdo, em Paris. Pelo menos 12 pessoas morreram durante o ataque zoom_out_map 105/134 Pessoas seguram um cartaz onde se lê em francês: "Eu sou Charlie", depois que homens armados invadiram os escritórios da revista francesa Charlie Hebdo, em Paris. Pelo menos 12 pessoas morreram durante o ataque (Vincent Kessler/VEJA) Pessoas seguram um cartaz onde se lê em francês: "Eu sou Charlie", depois que homens armados invadiram os escritórios da revista francesa Charlie Hebdo, em Paris. Pelo menos 12 pessoas morreram durante o ataque

106. Pessoas seguram um cartaz onde se lê em francês: "Eu sou Charlie", depois que homens armados invadiram os escritórios da revista francesa Charlie Hebdo, em Paris. Pelo menos 12 pessoas morreram durante o ataque zoom_out_map 106/134 Pessoas seguram um cartaz onde se lê em francês: "Eu sou Charlie", depois que homens armados invadiram os escritórios da revista francesa Charlie Hebdo, em Paris. Pelo menos 12 pessoas morreram durante o ataque (Damien Meyer/AFP) Pessoas seguram um cartaz onde se lê em francês: "Eu sou Charlie", depois que homens armados invadiram os escritórios da revista francesa Charlie Hebdo, em Paris. Pelo menos 12 pessoas morreram durante o ataque

107. Milhares de franceses se reúnem na Place de la Republique (Praça da República), em Paris, para homenagear as vítimas do ataque feito por homens armados e encapuzados que abriram fogo e mataram ao menos 12 pessoas na sede da revista Charlie Hebdo, nesta quarta-feira (07) zoom_out_map 107/134 Milhares de franceses se reúnem na Place de la Republique (Praça da República), em Paris, para homenagear as vítimas do ataque feito por homens armados e encapuzados que abriram fogo e mataram ao menos 12 pessoas na sede da revista Charlie Hebdo, nesta quarta-feira (07) (Damien Meyer/AFP) Milhares de franceses se reúnem na Place de la Republique (Praça da República), em Paris, para homenagear as vítimas do ataque feito por homens armados e encapuzados que abriram fogo e mataram ao menos 12 pessoas na sede da revista Charlie Hebdo, nesta quarta-feira (07)

108. Milhares de franceses se reúnem na Place de la Republique (Praça da República), em Paris, para homenagear as vítimas do ataque feito por homens armados e encapuzados que abriram fogo e mataram ao menos 12 pessoas na sede da revista Charlie Hebdo, nesta quarta-feira (07) zoom_out_map 108/134 Milhares de franceses se reúnem na Place de la Republique (Praça da República), em Paris, para homenagear as vítimas do ataque feito por homens armados e encapuzados que abriram fogo e mataram ao menos 12 pessoas na sede da revista Charlie Hebdo, nesta quarta-feira (07) (Geert Vanden Wijngaert/AP) Milhares de franceses se reúnem na Place de la Republique (Praça da República), em Paris, para homenagear as vítimas do ataque feito por homens armados e encapuzados que abriram fogo e mataram ao menos 12 pessoas na sede da revista Charlie Hebdo, nesta quarta-feira (07)

109. Jornalistas levantam seus cartões de imprensa e canetas, durante manifestação na Place de la Republique (Praça da República), em Paris - 07/01/2015 zoom_out_map 109/134 Jornalistas levantam seus cartões de imprensa e canetas, durante manifestação na Place de la Republique (Praça da República), em Paris - 07/01/2015 (Martin Bureau/AFP) Jornalistas levantam seus cartões de imprensa e canetas, durante manifestação na Place de la Republique (Praça da República), em Paris - 07/01/2015

110. Vítima é socorrida após atentado ao "Charlie Hebdo" zoom_out_map 110/134 Vítima é socorrida após atentado ao "Charlie Hebdo" (Reuters/VEJA) Vítima é socorrida após atentado ao "Charlie Hebdo"

111. Homens armados foram vistos perto das instalações do jornal satírico francês Charlie Hebdo em Paris antes do ataque - 07/01/2015 zoom_out_map 111/134 Homens armados foram vistos perto das instalações do jornal satírico francês Charlie Hebdo em Paris antes do ataque - 07/01/2015 (Anne Gelbard/AFP) Homens armados foram vistos perto das instalações do jornal satírico francês Charlie Hebdo em Paris antes do ataque - 07/01/2015

112. Leitora folheia última edição do Charlie Hebdo, jornal foi alvo de ataque em Paris, nesta quarta-feira (07) zoom_out_map 112/134 Leitora folheia última edição do Charlie Hebdo, jornal foi alvo de ataque em Paris, nesta quarta-feira (07) (Bertrand Guay/AFP) Leitora folheia última edição do Charlie Hebdo, jornal foi alvo de ataque em Paris, nesta quarta-feira (07)

113. Bombeiros resgatam um ferido depois que homens armados invadiram o escritório do jornal satírico Charlie Hebdo, em Paris, na França. Ao menos 12 pessoas morreram durante o ataque zoom_out_map 113/134 Bombeiros resgatam um ferido depois que homens armados invadiram o escritório do jornal satírico Charlie Hebdo, em Paris, na França. Ao menos 12 pessoas morreram durante o ataque (Thibault Camus/AP) Bombeiros resgatam um ferido depois que homens armados invadiram o escritório do jornal satírico Charlie Hebdo, em Paris, na França. Ao menos 12 pessoas morreram durante o ataque

114. Pessoas se abraçam, depois que homens armados invadiram os escritórios da revista francesa Charlie Hebdo, em Paris. Pelo menos 12 pessoas morreram durante o ataque zoom_out_map 114/134 Pessoas se abraçam, depois que homens armados invadiram os escritórios da revista francesa Charlie Hebdo, em Paris. Pelo menos 12 pessoas morreram durante o ataque (Remy de la Mauviniere/AP) Pessoas se abraçam, depois que homens armados invadiram os escritórios da revista francesa Charlie Hebdo, em Paris. Pelo menos 12 pessoas morreram durante o ataque

115. Homens armados foram vistos perto das instalações do jornal satírico francês Charlie Hebdo em Paris antes do ataque - 07/01/2015 zoom_out_map 115/134 Homens armados foram vistos perto das instalações do jornal satírico francês Charlie Hebdo em Paris antes do ataque - 07/01/2015 (Anne Gelbard/AFP) Homens armados foram vistos perto das instalações do jornal satírico francês Charlie Hebdo em Paris antes do ataque - 07/01/2015

116. Policiais e bombeiros se reúnem em frente aos escritórios do jornal satírico francês Charlie Hebdo em Paris, depois de homens armados terem invadido o local - 07/01/2015 zoom_out_map 116/134 Policiais e bombeiros se reúnem em frente aos escritórios do jornal satírico francês Charlie Hebdo em Paris, depois de homens armados terem invadido o local - 07/01/2015 (Philippe Dupeyrat/AFP) Policiais e bombeiros se reúnem em frente aos escritórios do jornal satírico francês Charlie Hebdo em Paris, depois de homens armados terem invadido o local - 07/01/2015

117. Frame de vídeo que mostra o momento em que terrorista com o rosto coberto executa um policial em Paris - 07/01/2015 zoom_out_map 117/134 Frame de vídeo que mostra o momento em que terrorista com o rosto coberto executa um policial em Paris - 07/01/2015 (VEJA.com/Reuters) Frame de vídeo que mostra o momento em que terrorista com o rosto coberto executa um policial em Paris - 07/01/2015

118. Pessoas fazem um minuto de silêncio, depois que homens armados invadiram os escritórios da revista francesa Charlie Hebdo, em Paris. Pelo menos 12 pessoas morreram durante o ataque zoom_out_map 118/134 Pessoas fazem um minuto de silêncio, depois que homens armados invadiram os escritórios da revista francesa Charlie Hebdo, em Paris. Pelo menos 12 pessoas morreram durante o ataque (Patrick Hertzog/AFP) Pessoas fazem um minuto de silêncio, depois que homens armados invadiram os escritórios da revista francesa Charlie Hebdo, em Paris. Pelo menos 12 pessoas morreram durante o ataque

119. O presidente francês, Francois Hollande (ao centro), chega ao escritório da revista satírica Charlie Hebdo em Paris após tiroteio que matou ao menos 12 pessoas zoom_out_map 119/134 O presidente francês, Francois Hollande (ao centro), chega ao escritório da revista satírica Charlie Hebdo em Paris após tiroteio que matou ao menos 12 pessoas (Etiene Laurent/EFE) O presidente francês, Francois Hollande (ao centro), chega ao escritório da revista satírica Charlie Hebdo em Paris após tiroteio que matou ao menos 12 pessoas

120. Bombeiros carregam um homem ferido em uma maca na frente dos escritórios do jornal satírico francês Charlie Hebdo em Paris, após o ataque de homens armados - 07/01/2015 zoom_out_map 120/134 Bombeiros carregam um homem ferido em uma maca na frente dos escritórios do jornal satírico francês Charlie Hebdo em Paris, após o ataque de homens armados - 07/01/2015 (Philippe Dupeyrat/AFP) Bombeiros carregam um homem ferido em uma maca na frente dos escritórios do jornal satírico francês Charlie Hebdo em Paris, após o ataque de homens armados - 07/01/2015

121. Policiais e paramédicos no local do atentado ao "Charlie Hebdo" zoom_out_map 121/134 Policiais e paramédicos no local do atentado ao "Charlie Hebdo" (EFE/VEJA) Policiais e paramédicos no local do atentado ao "Charlie Hebdo"

122. Segurança é reforçada na Torre Eiffel após o ataque desta quarta-feira à revista Charlie Hebdo zoom_out_map 122/134 Segurança é reforçada na Torre Eiffel após o ataque desta quarta-feira à revista Charlie Hebdo (Christophe Ena/AP) Segurança é reforçada na Torre Eiffel após o ataque desta quarta-feira à revista Charlie Hebdo

123. Presidente francês François Hollante chega ao local do atentado ao Charlie Hebdo Reuters zoom_out_map 123/134 Presidente francês François Hollante chega ao local do atentado ao Charlie Hebdo Reuters (Reuters/VEJA) Presidente francês François Hollante chega ao local do atentado ao Charlie Hebdo Reuters

124. Pessoas se abraçam, depois que homens armados invadiram os escritórios da revista francesa Charlie Hebdo, em Paris. Pelo menos 12 pessoas morreram durante o ataque zoom_out_map 124/134 Pessoas se abraçam, depois que homens armados invadiram os escritórios da revista francesa Charlie Hebdo, em Paris. Pelo menos 12 pessoas morreram durante o ataque (Remy de la Mauviniere/AP) Pessoas se abraçam, depois que homens armados invadiram os escritórios da revista francesa Charlie Hebdo, em Paris. Pelo menos 12 pessoas morreram durante o ataque

125. Policiais e bombeiros se reúnem em frente aos escritórios do jornal satírico francês Charlie Hebdo em Paris, depois de homens armados terem invadido o local - 07/01/2015 zoom_out_map 125/134 Policiais e bombeiros se reúnem em frente aos escritórios do jornal satírico francês Charlie Hebdo em Paris, depois de homens armados terem invadido o local - 07/01/2015 (Philippe Dupeyrat/AFP) Policiais e bombeiros se reúnem em frente aos escritórios do jornal satírico francês Charlie Hebdo em Paris, depois de homens armados terem invadido o local - 07/01/2015

126. Uma mulher segura um cartaz onde se lê em francês: "Eu sou Charlie", depois que homens armados invadiram os escritórios da revista francesa Charlie Hebdo, em Paris. Pelo menos 12 pessoas morreram durante o ataque zoom_out_map 126/134 Uma mulher segura um cartaz onde se lê em francês: "Eu sou Charlie", depois que homens armados invadiram os escritórios da revista francesa Charlie Hebdo, em Paris. Pelo menos 12 pessoas morreram durante o ataque (Joel Saget/AFP) Uma mulher segura um cartaz onde se lê em francês: "Eu sou Charlie", depois que homens armados invadiram os escritórios da revista francesa Charlie Hebdo, em Paris. Pelo menos 12 pessoas morreram durante o ataque

127. Policiais e socorristas diante da sede do Charlie Hebdo zoom_out_map 127/134 Policiais e socorristas diante da sede do Charlie Hebdo (Reuters/VEJA) Policiais e socorristas diante da sede do Charlie Hebdo

128. Vidro perfurado por disparo no local do atentado à redação da revista Charlie Hebdo zoom_out_map 128/134 Vidro perfurado por disparo no local do atentado à redação da revista Charlie Hebdo (Reuters/VEJA) Vidro perfurado por disparo no local do atentado à redação da revista Charlie Hebdo

129. Marcas de bala na janela das instalações do jornal satírico francês Charlie Hebdo em Paris, após ataque de homens armados que invadiram os escritórios deixando pelo menos 12 pessoas mortas - 07/01/2015 zoom_out_map 129/134 Marcas de bala na janela das instalações do jornal satírico francês Charlie Hebdo em Paris, após ataque de homens armados que invadiram os escritórios deixando pelo menos 12 pessoas mortas - 07/01/2015 (Martin Bureau/AFP) Marcas de bala na janela das instalações do jornal satírico francês Charlie Hebdo em Paris, após ataque de homens armados que invadiram os escritórios deixando pelo menos 12 pessoas mortas - 07/01/2015

130. Policiais perto do local do atentado ao Charlie Hebdo, em Paris zoom_out_map 130/134 Policiais perto do local do atentado ao Charlie Hebdo, em Paris (Reuters/VEJA) Policiais perto do local do atentado ao Charlie Hebdo, em Paris

131. Atentado ao Charlie Hebdo zoom_out_map 131/134 Policial diante de antiga sede do "Charlie Hebdo", em Paris (Reuters/VEJA) Policial diante de antiga sede do "Charlie Hebdo", em Paris

132. Capa da edição de setembro de 2012 da revista francesa Charlie Hebdo zoom_out_map 132/134 Capa da edição de setembro de 2012 da revista francesa Charlie Hebdo (VEJA.com/VEJA) Capa da edição de setembro de 2012 da revista francesa Charlie Hebdo

133. Jornalista trabalha na redação do Charlie Hebdo em 2006 zoom_out_map 133/134 Jornalista trabalha na redação do Charlie Hebdo em 2006 (Reuters/VEJA) Jornalista trabalha na redação do Charlie Hebdo em 2006