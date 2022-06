Polícia investiga morte de 22 jovens em bar na África do Sul

A polícia sul-africana investiga a morte de ao menos 22 jovens nas primeiras horas da manhã deste domingo, 26, em um bar em Scenary Park, na cidade de East London. Um relatório inicial aponta que ocorreu uma debandada no interior do estabelecimento, mas a causa dos óbitos ainda está sendo apurada. Há registro de feridos e é possível que a maioria das vítimas fatais seja formada por menores de idade.

Segundo a emissora estatal SABC News, a polícia foi acionada por volta das 4 horas Taberna Enyobeni e os moradores relataram a fuga dos jovens do local. “Estamos aguardando a continuação da investigação e isso nos orientará sobre que tipo de boletim de ocorrência, qual crime registraremos como polícia. Ainda estamos entrevistando pessoas na cena do crime para verificar a que horas aconteceu, a que horas o local deveria fechar e tudo mais”, informou Nomtheleli Men, comissário de polícia provincial, à emissora.

O presidente da África do Sul Cyril Ramaphosa lamentou a tragédia. “Minhas mais profundas condolências vão para as famílias dos 22 adolescentes que perderam a vida em uma taberna em Scenery Park, East London, nas primeiras horas desta manhã”, publicou no Twitter.

My deepest condolences go to the families of the 22 teenagers who lost their lives at a tavern in Scenery Park, East London, in the early hours of this morning.

