Polícia insinua ultimato a manifestantes em universidade de Hong Kong

zoom_out_map 1 /21 A polícia de choque confronta manifestantes em Nathan Road durante a manifestação (Keith Tsuji/SOPA Images/LightRocket/Getty Images)

zoom_out_map 2 /21 Os manifestantes confrontam a polícia na Nathan Road durante a manifestação. Como um impasse continuou em Hong Kong, os manifestantes entraram em conflito com a polícia perto da Universidade Politécnica de Hong Kong, em Kowloon, levando a várias prisões e feridos (Keith Tsuji/SOPA Images/LightRocket/Getty Images)

zoom_out_map 3 /21 Um manifestante coloca água em uma lata de gás lacrimogêneo durante a manifestação em Hong Kong (Keith Tsuji/SOPA Images/LightRocket/Getty Images)

zoom_out_map 4 /21 Manifestantes antigovernamentais confrontam com a polícia na Universidade Politécnica de Hong Kong (Laurel Chor/Getty Images)

zoom_out_map 5 /21 Uma visão de um estoque suprimentos de manifestantes no campus da Universidade Politécnica de Hong Kong (Adnan Abidi/Reuters)

zoom_out_map 6 /21 Polícia prende manifestantes antigovernamentais na Universidade Politécnica de Hong Kong (Laurel Chor/Getty Images)

zoom_out_map 7 /21 Um manifestante é detido pela polícia enquanto tenta escapar da Universidade Politécnica de Hong Kong (Anthony Kwan/Getty Images)

zoom_out_map 8 /21 Vista da área onde os manifestantes criaram coquetéis molotov no campus da Universidade Politécnica de Hong Kong (Adnan Abidi/Reuters)

zoom_out_map 9 /21 Vista da área de Yau Ma Tei no distrito de Kowloon, enquanto os protestos contra o governo continuam em Hong Kong (Miguel Candela Poblacion/Anadolu Agency/Getty Images)

zoom_out_map 10 /21 A polícia prende manifestantes antigovernamentais na Universidade Politécnica de Hong Kong (Laurel Chor/Getty Images)

zoom_out_map 11 /21 Uma visão dos pertences e suprimentos deixados pelos manifestantes antigovernamentais após a rendição no campus da Universidade Politécnica de Hong Kong (Adnan Abidi/Reuters)

zoom_out_map 12 /21 A polícia de choque limpa tijolos em uma rua onde manifestantes tentaram bloquear o tráfego no Distrito Central em Hong Kong, China (Anthony Kwan/Getty Images)

zoom_out_map 13 /21 Tijolos são utilizados para bloquear o tráfego durante um protesto no distrito central de Hong Kong. Uma ação chamada de "Blossom Everywhere" foi organizada pelos manifestantes para paralisar o tráfego. (Keith Tsuji/Getty Images)

zoom_out_map 14 /21 Manifestantes estudantis usam um estilingue gigante improvisado para arremessar bolas de tênis através de uma barricada como lazer na Universidade Batista de Hong Kong, China (Thomas Peter/Reuters)

zoom_out_map 15 /21 Flechas são vistas no chão dentro da Universidade Politécnica no distrito de Tsim Sha Tusi durante um protesto antigovernamental em Hong Kong, China (Vernon Yuen/Getty Images)

zoom_out_map 16 /21 Um manifestante antigoverno utiliza um arco e flecha improvisado durante um impasse com a polícia de choque na Universidade Chinesa de Hong Kong, em Hong Kong, na China (Tyrone Siu/Reuters)

zoom_out_map 17 /21 Um manifestante pró-democracia constrói uma parede de tijolos durante uma manifestação na Universidade Chinesa de Hong Kong (Anthony Kwan/Getty Images)

zoom_out_map 18 /21 Manifestantes são vistos sentados em uma passarela barricada dentro da Universidade Politécnica no distrito de Tsim Sha Tusi durante um protesto antigovernamental em Hong Kong, China (Vernon Yuen/NurPhoto/Getty Images)

zoom_out_map 19 /21 Manifestantes contra o governo fazem coquetéis molotov durante um protesto na Universidade Chinesa de Hong Kong, em Hong Kong, na China (Tyrone Siu/Reuters)

zoom_out_map 20 /21 Manifestantes montam tijolos para bloquear o tráfego durante um protesto no distrito central de Hong Kong. (Keith Tsuji/Getty Images)

zoom_out_map 21/21 Pedras são vistas espalhadas na estrada para impedir que a polícia chegue ao campus ocupado da Universidade Batista em Hong Kong, China (Thomas Peter/Reuters)

Centenas de manifestantes — incluindo alunos do ensino médio — continuam presos na Universidade Politécnica de Hong Kong por mais de 24 horas devido a um cerco policial. Nesta segunda-feira, 18, as autoridades insistiram que a rendição dos cercados é a única “opção viável”.

“Além de saírem para se render, eu não vejo, no momento, uma opção viável para eles [os manifestantes]”, disse Cheuk Hau-yip, comandante regional da polícia de Hong Kong no distrito de Kowloon West, onde fica a Universidade Politécnica.

As autoridades têm usado balas de borracha, canhões de água e bombas de gás lacrimogênio para manter o cerco, ferindo cerca de 100 manifestantes, dentre os quais, “alguns” foram presos, como relata a emissora britânica BBC.

Em meio ao cerco, entretanto, dezenas conseguiram escapar também nesta segunda-feira. Eles desceram de uma passarela por uma corda e depois foram resgatados por motociclistas. Como afirma o jornal britânico The Guardian, “é incerto se eles conseguiram escapar com segurança”. Em meio às tentativas de fuga do campus ou de quebra do cerco, dezenas de pessoas foram presas.

Além, cerca de 40 manifestantes feridos foram autorizados a sair do campus para serem hospitalizados. O South China Morning Post, veículo independente de Hong Kong, ressalva que eles ainda podem ser processados pelo governo. Segundo as autoridades, mais de 115 pessoas foram feridas nos confrontos desta segunda-feira.

Na terceira semana de novembro, manifestantes invadiram o campus e incendiaram a entrada para impedir a intervenção das autoridades, como parte da nova fase dos protestos, marcada pela adoção da estratégia batizada de “Blossom Everywhere” (Florescer por todos os lugares), que consiste em multiplicar bloqueios e atos de vandalismo.

Violência no final de semana

O cerco policial na Universidade Politécnica foi formado no domingo 17, depois que um policial foi ferido no mesmo dia por uma flecha. A polícia, então, decretou a região como “zona de distúrbios” e ameaçou destruir as barricadas levantadas pelos manifestantes no campus.

As autoridades ainda alertaram que utilizariam “balas reais” para conter os protestos. Desde o dia 1º de outubro, três pessoas foram alvejadas pelas autoridades durante os protestos — nenhuma vítima letal.

“Peço aos agitadores que não usem bombas incendiárias, flechas, carros ou quaisquer outras armas mortais para atacar as autoridades. Se continuarem com estes atos perigosos, não teremos outra opção que usar a mínima força necessária, incluindo munição letal”, disse o porta-voz da polícia, Louis Lau.

Então, o governo de Hong Kong disse nesta segunda-feira que a onda de violência no final de semana “diminuiu as chances” da realização das eleições para os conselhos distritais, previstas para o domingo, 24.

Embora os conselheiros distritais “possuam nenhum poder de decisão sobre as políticas do governo de Hong Kong“, como lembra o Washington Post, as eleições se tornaram centro de polêmica após o ativista pró-manifestações Joshua Wong ser impedido de concorrer no final de outubro.

Sem braços cruzado

No sábado, 16, pela primeira vez desde o início das manifestações em junho, soldados do Exército Popular de Libertação da China, ou EPL, saíram dos quartéis para ajudar a retirar barricadas das ruas.

“Restaurar a ordem em Hong Kong é a tarefa mais urgente”, declarou nesta segunda-feira um porta-voz do ministério da Defesa chinês, referindo-se à primeira mobilização de soldados chineses nas ruas da ex-colônia britânica.

O EPL, que tem milhares de soldados em Hong Kong desde 1997, quando a China recuperou o controle do território, está decidido a “salvaguardar os interesses da soberania chinesa”, declarou o porta-voz Wu Qian.

De acordo com o artigo 14 da Constituição de Hong Kong, o exército chinês pode intervir por ordem do Executivo para “manter a ordem pública” ou em caso de “catástrofe humanitária”.

(Com AFP)