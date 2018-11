Polícia identifica atirador e vítimas de ataque na Flórida

A polícia identificou neste sábado o homem que abriu fogo dentro de um estúdio de ioga em Tallahassee, capital da Flórida, na sexta-feira. Segundo as autoridades, Scott Paul Beierle foi o autor dos tiros. O ataque deixou três mortos e cinco feridos.

De acordo com o comunicado da polícia, o próprio Beierle, de 40 anos, teria tirado a própria vida com um tiro após cometer o ataque às 17h30 (18h30 em Brasília). As vítimas foram identificadas como Nancy Van Vessem, de 61, e Maura Binkley, 21, que morreram em um hospital local.

“Duas vítimas estão em condição estável e três receberam alta de um hospital local”, informou nesta manhã a polícia, que até o momento ouviu 40 pessoas e desconhece as motivações do fato.

De acordo com o jornal local Tallahassee Democrat, Van Vessem era profissional da saúde e professora na Universidade do Estado da Flórida, enquanto Binkley era uma estudante da mesma instituição de ensino.

“Toda a evidência indica que se trata do ato de uma só pessoa” e que atualmente não há “ameaça imediata” na região, disse na noite de sexta-feira o chefe da polícia de Tallahassee, Michael DeLeo.

Por causa do ataque no estabelecimento “Hot Ioga”, o prefeito da cidade, o democrata Andrew Gillum, suspendeu de maneira momentânea a campanha eleitoral e destacou a “rápida resposta” das forças de segurança locais. “Nenhum ato de violência armada é aceitável”, escreveu Gillum no Twitter, pouco antes de retornar de Miami para a capital da Flórida, onde foi ao hospital para visitar dois feridos do tiroteio.