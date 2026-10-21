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Polícia faz buscas em escritórios de extrema direita do Parlamento Europeu

Investigação apura uso irregular de recursos pelo antigo Identidade e Democracia; relatório aponta 4,33 milhões de euros em gastos indevidos

Por Sophia Paiva 21 out 2026, 18h21
Parlamento europeu: o bloco está implementando um imposto sobre carbono
Imagem ilustrativa do Parlamento Europeu (Frederick Florin/AFP)
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Polícia faz buscas em escritórios de extrema direita do Parlamento Europeu Priorize VEJA no Google

A polícia realizou nesta quarta-feira, 21, buscas em escritórios do Parlamento Europeu em Estrasburgo, na França, e em Bruxelas, na Bélgica, como parte de uma investigação sobre o possível uso irregular de recursos da União Europeia pelo antigo grupo parlamentar Identidade e Democracia (ID), que reunia partidos de extrema direita, entre eles o Reagrupamento Nacional (RN), de Marine Le Pen.

As diligências tiveram como alvo escritórios ligados a Philip Claeys, ex-eurodeputado belga e atual secretário-geral do Patriotas pela Europa, grupo que sucedeu ao ID em 2024. A investigação apura suspeitas de irregularidades na utilização de verbas parlamentares e na contratação de prestadores de serviços.

Um relatório da área financeira do Parlamento Europeu apontou que o ID teria utilizado indevidamente 4,33 milhões de euros em recursos parlamentares. Desse total, mais de 700 mil euros teriam sido destinados, ao longo de cinco anos, a organizações sem fins lucrativos sem relação comprovada com as atividades políticas do grupo. O documento também questionou contratos concedidos a empresas ligadas ao RN, alguns sem concorrência pública.

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Entre os principais beneficiários citados estão a Unanime e a e-Politic, duas empresas ligadas a uma rede de pessoas associadas ao antigo Groupe Union Défense, organização estudantil de extrema direita. Ambas prestavam serviços regularmente às campanhas eleitorais do RN.

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Durante uma primeira fase de buscas, em junho, os investigadores estiveram em instalações utilizadas por Paul-Alexandre Martin, fundador da agência de comunicação e-Politic, incluindo sua residência no sul da França.

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Como secretário-geral do ID, Claeys supervisionava a formalização dos contratos e era responsável por verificar a conformidade dos procedimentos de contratação. A atuação nessa área foi questionada no relatório financeiro do Parlamento Europeu.

Atualmente, Claeys ocupa o mesmo cargo no Patriotas pela Europa, grupo presidido por Jordan Bardella, líder do RN. Em declarações ao jornal Le Monde no ano passado, ele contestou as conclusões do relatório e classificou as acusações como incorretas. Segundo Claeys, todos os pagamentos realizados nos cinco anos anteriores haviam sido devidamente faturados, justificados e verificados. Ele também afirmou que a empresa independente de auditoria RSM Belgium certificava regularmente as contas anuais e que os documentos eram aprovados pela Mesa do Parlamento Europeu.

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Segundo fontes internas da instituição, Thibaut François, secretário-geral adjunto do ID, tinha a palavra final sobre os contratos concedidos pela delegação francesa. François é apontado como próximo de Le Pen e Bardella e atua na organização de viagens internacionais dos dirigentes.

Investigação começou em 2025

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As buscas desta quarta-feira foram conduzidas pelo Escritório Central Francês de Combate à Corrupção e aos Crimes Financeiros e Fiscais. A operação foi anunciada pelo eurodeputado Jean-Paul Garraud, chefe da delegação do RN no Parlamento Europeu, em uma publicação na rede social X.

A ação ocorreu após uma primeira série de diligências realizada em 30 de junho na França, na Bélgica, na Espanha e na Itália. A investigação da Procuradoria Europeia foi aberta em julho de 2025 para apurar o possível uso irregular de recursos comunitários pelo ID, incluindo contratos concedidos pelo RN a prestadores de serviços ligados ao partido.

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Em sua publicação, Garraud criticou o que classificou como “perseguição”. “Enquanto as ruas da França mergulham no caos, as autoridades parecem ter feito disso sua prioridade”, escreveu.

O Patriotas pela Europa afirmou que nenhum parlamentar foi alvo das buscas e ressaltou que não existe continuidade jurídica entre o grupo atual e o ID. O Parlamento Europeu informou que está cooperando com as autoridades competentes.

A Procuradoria Europeia é um órgão independente da União Europeia responsável por investigar e processar crimes que prejudiquem os interesses financeiros do bloco. A instituição também conduziu a investigação sobre o esquema de empregos fictícios de assistentes parlamentares europeus ligado ao RN, que resultou, em julho deste ano, na condenação em segunda instância de Le Pen, do partido e de outras 23 pessoas.

O Organismo Europeu de Luta Antifraude também investigou despesas do grupo Europa das Nações e da Liberdade, formação parlamentar que antecedeu o ID entre 2015 e 2019. Claeys já exercia o cargo de secretário-geral naquele período.

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