Ler Resumo





Mais de 50 pessoas precisaram de atendimento médico após a liberação de uma substância misteriosa durante um show de rap em Manchester, no Reino Unido. A arena Co-op Live foi evacuada às pressas, despertando o pânico do público. Entenda o que diz a polícia sobre o ocorrido.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

A polícia precisou esvaziar, na noite de domingo 22, uma arena onde 12 mil pessoas assistiam à apresentação do rapper americano Don Toliver, na cidade de Manchester, no Reino Unido, depois que uma “substância desconhecida” foi liberada na plateia. Mais de 50 pessoas buscaram atendimento médico devido a sintomas oculares e respiratórios, e uma pessoa precisou ser levada ao hospital, segundo o serviço de ambulâncias local.

Nuvens de fumaça tomaram conta da arena Co-op Live por volta das 22h locais (19h em Brasília), causando pânico entre o público. O episódio acionou um protocolo de resposta a emergências e despertou fantasmas na cidade que, em 2017, viu um homem-bomba matar pelo menos 22 pessoas durante um show de Ariana Grande na Manchester Arena.

“Acredita-se que uma substância, possivelmente gás lacrimogêneo, tenha sido liberada no meio do público perto do fim do show”, informou a polícia em comunicado inicial na noite de domingo. Uma nota publicada posteriormente referiu-se apenas a uma “substância desconhecida”.

Testemunhas relataram ter sentido uma “sensação de queimação” repentina na garganta; outros achavam que a fumaça vinha de sinalizadores levados ilegalmente para dentro da arena, que tem capacidade para 23.500 pessoas. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que a multidão começa a se dispersar na pista.

Continua após a publicidade

think this was the moment tear gas was let off in the mosh, crowd parting #dontoliver #Manchester #cooplive https://t.co/bZmb759LAU — Tayla Martin (@taylamartin99) November 22, 2026

Após um tempo de confusão, todas as luzes se acenderam e Don Toliver deixou o palco, encerrando o show de forma abrupta. Muitos não entenderam se a apresentação havia se encerrado de fato ou se era apenas uma pausa, até que funcionários começaram a orientar todos a deixarem o espaço.

Continua após a publicidade

A polícia informou que a arena foi esvaziada em segurança e orientou qualquer pessoa que “tenha apresentado efeitos colaterais ou passado mal” a procurar um hospital. Na madrugada de segunda-feira, várias pessoas ainda aguardavam atendimento médico.

“Nossa prioridade foi garantir a segurança de todos que estavam presentes no show”, afirmou a delegada-chefe assistente Steph Parker.

Continua após a publicidade

Em comunicado, um porta-voz da Co-op Live afirmou que o local está trabalhando em estreita colaboração com a polícia “para identificar a causa e tomar as providências cabíveis”.

“Nossa prioridade continua sendo a segurança e o bem-estar de todos os visitantes do Co-op Live; forneceremos mais informações assim que tivermos uma atualização da polícia”, acrescentou a nota, divulgada depois que os perfis da arena nas redes sociais publicaram comunicados orientando que as pessoas a se manterem afastadas do local enquanto equipes de emergência auxiliavam na evacuação.