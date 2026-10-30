Polícia escocesa investiga estadia de Epstein em castelo da família real britânica

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A polícia escocesa investiga a suposta estadia de Jeffrey Epstein em Balmoral em 1999, a convite do então príncipe Andrew, e alegações de exploração de mulheres no local. A imprensa local revelou que Epstein e Ghislaine Maxwell teriam se hospedado no castelo. Andrew já teve títulos removidos devido à sua amizade com o criminoso sexual.

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A polícia da Escócia investiga uma suposta estadia em um castelo da família real britânica, em 1999, do falecido financista Jeffrey Epstein, julgado e condenado por cultivar uma rede de exploração sexual de mulheres, muitas delas menores de idade, as quais compartilhava com amigos endinheirados. Segundo revelou a imprensa local nesta sexta-feira, 30, ele e sua cúmplice, a namorada Ghislaine Maxwell, teriam se hospedado em Balmoral a convite do então príncipe Andrew.

“Recebemos informações e há investigações em curso, mas ainda estão em uma fase muito preliminar”, indicou a polícia, citada, entre outros meios, pela agência de notícias britânica PA e pela emissora Sky News.

A polícia escocesa não forneceu mais detalhes sobre a investigação em curso, alegando que “seria inadequado fazer mais comentários” por respeito às “vítimas”, de acordo com a Sky News.

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O tabloide Daily Express, o primeiro a revelar este novo desdobramento, indicou que a polícia da Escócia analisa acusações de que mulheres teriam sido exploradas em Balmoral, então propriedade privada da falecida rainha Elizabeth II e que agora pertence ao rei Charles III.

O enrolado Andrew

Terceiro filho da rainha Elizabeth, Andrew teve os títulos removidos pelo irmão, Charles, depois que vieram à tona novos documentos do caso Epstein no ano passado, revelando que a extensão de sua amizade com o criminoso sexual era mais profunda do que ele havia admitido.

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O escândalo tornou-se ainda mais incontornável após a publicação de uma biografia póstuma de Virginia Giuffre, uma americana que acusou o ex-príncipe de agressão sexual quando tinha 17 anos. Ela cometeu suicídio antes do livro chegar às prateleiras.

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Pelo menos nove serviços policiais, em nível nacional, estão investigando os laços entre Andrew e Epstein. A polícia escocesa já investigava um voo realizado em 2006 e supostamente fretado pelo criminoso sexual para levar mulheres ao Reino Unido pelo aeroporto de Edimburgo.

Em fevereiro de 2026, o ex-príncipe chegou a ser preso e permaneceu detido por 12 horas. Contudo, não foi denunciado até o momento e nega ter cometido qualquer ilegalidade em relação ao caso do financista.