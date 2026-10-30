🔥 O preço caiu! Garanta Revista Impressa + Digital Premium pelo menor preço do ano e com frete grátis!
Mundo

Polícia escocesa investiga estadia de Epstein em castelo da família real britânica

Condenado por manter rede de exploração sexual, o financista americano teria passado férias em Balmoral em 1999, a convite do ex-príncipe Andrew

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 out 2026, 13h06
Castelo de Balmoral, Escócia, com arquitetura gótica em pedra cinza, múltiplas torres pontiagudas e janelas brancas. Um gramado verde e um caminho de asfalto em primeiro plano, com árvores e montanhas ao fundo sob um céu nublado
O Castelo de Balmoral, na Escócia. 30/03/2022 -  (ANDREW MILLIGAN/POOL/AFP)
Continua após publicidade
Polícia escocesa investiga estadia de Epstein em castelo da família real britânica Priorize VEJA no Google

A polícia da Escócia investiga uma suposta estadia em um castelo da família real britânica, em 1999, do falecido financista Jeffrey Epstein, julgado e condenado por cultivar uma rede de exploração sexual de mulheres, muitas delas menores de idade, as quais compartilhava com amigos endinheirados. Segundo revelou a imprensa local nesta sexta-feira, 30, ele e sua cúmplice, a namorada Ghislaine Maxwell, teriam se hospedado em Balmoral a convite do então príncipe Andrew.

“Recebemos informações e há investigações em curso, mas ainda estão em uma fase muito preliminar”, indicou a polícia, citada, entre outros meios, pela agência de notícias britânica PA e pela emissora Sky News.

Jeffrey Epstein
Jeffrey Epstein (./Divulgação)

A polícia escocesa não forneceu mais detalhes sobre a investigação em curso, alegando que “seria inadequado fazer mais comentários” por respeito às “vítimas”, de acordo com a Sky News.

Siga
Continua após a publicidade

O tabloide Daily Express, o primeiro a revelar este novo desdobramento, indicou que a polícia da Escócia analisa acusações de que mulheres teriam sido exploradas em Balmoral, então propriedade privada da falecida rainha Elizabeth II e que agora pertence ao rei Charles III.

O enrolado Andrew

Terceiro filho da rainha Elizabeth, Andrew teve os títulos removidos pelo irmão, Charles, depois que vieram à tona novos documentos do caso Epstein no ano passado, revelando que a extensão de sua amizade com o criminoso sexual era mais profunda do que ele havia admitido.

Continua após a publicidade

O escândalo tornou-se ainda mais incontornável após a publicação de uma biografia póstuma de Virginia Giuffre, uma americana que acusou o ex-príncipe de agressão sexual quando tinha 17 anos. Ela cometeu suicídio antes do livro chegar às prateleiras.

WINDSOR, UNITED KINGDOM - SEPTEMBER 19: (EMBARGOED FOR PUBLICATION IN UK NEWSPAPERS UNTIL 24 HOURS AFTER CREATE DATE AND TIME) Prince Andrew, Duke of York attends the Committal Service for Queen Elizabeth II at St George's Chapel, Windsor Castle on September 19, 2022 in Windsor, England. The committal service at St George's Chapel, Windsor Castle, took place following the state funeral at Westminster Abbey. A private burial in The King George VI Memorial Chapel followed. Queen Elizabeth II died at Balmoral Castle in Scotland on September 8, 2022, and is succeeded by her eldest son, King Charles III. (Photo by Max Mumby/Indigo/Getty Images)
Andrew Mountbatten-Windsor, irmão de rei Charles III. – (Max Mumby/Getty Images)
Continua após a publicidade

Pelo menos nove serviços policiais, em nível nacional, estão investigando os laços entre Andrew e Epstein. A polícia escocesa já investigava um voo realizado em 2006 e supostamente fretado pelo criminoso sexual para levar mulheres ao Reino Unido pelo aeroporto de Edimburgo.

Em fevereiro de 2026, o ex-príncipe chegou a ser preso e permaneceu detido por 12 horas. Contudo, não foi denunciado até o momento e nega ter cometido qualquer ilegalidade em relação ao caso do financista.

Publicidade
TAGS:
Abuso Sexual
Escândalo Sexual
Estupro
Família Real
familia real
família real britânica
Jeffrey Epstein
principe andrew
Reino Unido
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).