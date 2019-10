Polícia encontra 39 corpos em caminhão no Reino Unido

A polícia do Reino Unido informou, nesta quarta-feira 23, que encontrou 39 corpos dentro de um caminhão localizado em Grays, no condado de Essex, a cerca de 30 quilômetros ao leste de Londres. O motorista, um homem de 25 anos natural da Irlanda do Norte, foi preso. Informações preliminares indicam que o veículo é originário da Bulgária e entrou na Inglaterra pela fronteira com o País de Gales no último sábado.

De acordo com a polícia, os corpos são de 38 adultos e um adolescente. Não há informações até o momento sobre as causas e circunstâncias das mortes.

“É um trágico incidente, em que um grande número de pessoas perdeu a vida”, afirmou o superintendente-chefe da polícia de Essex, Andrew Mariner. “A nossa investigação vai tentar descobrir o que aconteceu”.

Segundo as autoridades, o processo para reconhecer as vítimas tende a ser demorado. “Acreditamos que o caminhão é da Bulgária e entrou em nosso país,em Holyhead, no sábado”, disse Mariner. “Estamos trabalhando na investigação. O motorista do caminhão foi detido pela ligação ao incidente e está sob custódia da polícia, enquanto a é feita”.

Um cordão policial foi instalado no Parque Industrial Waterglade, em Thurrock, que permanece fechado.

Numa primeira reação, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, decarou que os seus “pensamentos estão em todos os que perderam a vida” e em seus familiares.

Em comunicado, a polícia de Essex esclarece que foram chamados por “colegas do serviço de ambulâncias pouco depois da 1h40 da manhã”, após a descoberta de um caminhão com “pessoas em seu interior no parque industrial de Waterglade”, em Grays.

