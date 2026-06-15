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Polícia encontra 34 fetos enterrados em jardim de médica na Polônia

Mulher de 57 anos foi presa após a descoberta; promotores investigam suspeita de que eles tenham sido usados em experimentos

Por Júlia Sofia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 jun 2026, 18h49
Duas pessoas em trajes de proteção brancos manuseiam um saco branco sob a pá de uma escavadeira amarela, ao lado de um monte de terra e um saco grande no gramado.
Mais de 30 fetos são encontrados em jardim de médica na Polônia (Polícia de Rzeszów/Divulgação)
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Polícia encontra 34 fetos enterrados em jardim de médica na Polônia Priorize VEJA no Google

Uma médica foi presa na Polônia após a descoberta de dezenas de fetos humanos enterrados no jardim de sua antiga residência, no município de Lutoryz, no sudeste do país. O caso, revelado pelas autoridades nesta segunda-feira, 15, mobilizou investigadores e provocou forte repercussão em uma nação de tradição católica e com uma das legislações sobre aborto mais rígidas do mundo.

Segundo o Ministério Público, a suspeita Magdalena H., de 57 anos, não possui antecedentes criminais e está em prisão preventiva por três meses enquanto as investigações prosseguem.

A polícia chegou até a propriedade após receber, na semana passada, uma denúncia sobre a presença de resíduos médicos durante obras realizadas no local. A partir daí, dezenas de agentes participaram das buscas, que contaram com o auxílio de sensores e cães farejadores.

No jardim da residência, os investigadores encontraram pelo menos 34 fetos humanos enterrados.

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As acusações contra a médica incluem vilipêndio a cadáver, gestão inadequada de resíduos e abandono de materiais perigosos em local não autorizado. Somadas, as penas podem chegar a 12 anos de prisão.

De acordo com Krzysztof Ciechanowski, porta-voz da Promotoria Distrital de Rzeszów, há suspeitas de que os fetos tenham sido utilizados em experimentos antes de serem enterrados.

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“É muito provável que a mulher detida tenha utilizado esses resíduos para realizar experimentos”, afirmou o promotor.

Ao ser informada das acusações, Magdalena H. não se declarou culpada. No entanto, segundo os investigadores, ela reconheceu ter levado e enterrado os fetos humanos encontrados na propriedade, além de outros resíduos médicos.

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Até o momento, o Ministério Público afirma não haver evidências de que os fetos tenham sido obtidos por meio de abortos ilegais.

A questão ganhou ainda mais repercussão porque a Polônia mantém uma das políticas mais restritivas da Europa em relação ao aborto. Atualmente, a interrupção da gravidez é permitida apenas em situações excepcionais, como quando a gestação resulta de estupro ou incesto, ou quando representa risco à vida ou à saúde da gestante.

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