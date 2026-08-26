Polícia dos EUA prende homem perto do Capitólio com guilhotina na caçamba de caminhonete

A Polícia do Capitólio, a sede do Legislativo dos Estados Unidos, informou a prisão, na terça-feira, 25, de um homem de 35 anos acusado de “portar uma arma perigosa”. O detido, identificado como Philan-Tam-Duy Le, estaria transportando uma guilhotina na caçamba de sua caminhonete pelas ruas de Washington, capital americana.

O carro estava estacionado em um local proibido em uma rua próxima aos prédios do Capitólio e da Suprema Corte. Parlamentares não estavam no Capitólio quando o homem foi preso, como o Congresso está em recesso.

Em comunicado, a polícia informou que apreendeu a guilhotina e o veículo do homem, que morava na Califórnia e teria dirigido mais de 3.500 quilômetros até a capital.

“Os investigadores estão analisando o histórico do suspeito para saber mais sobre o motivo de sua viagem a Washington”, acrescentou a polícia.

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Uma publicação no Instagram feita na terça-feira em uma conta que parece pertencer a Le mostrava um vídeo de um homem sentado com uma guilhotina atrás dele, segundo informações da emissora CNN.

“Aqui do lado de fora do prédio do FBI, só comendo uma pizza de queijo”, disse o homem no vídeo, que trazia as legendas “Aventuras com a guilhotina” e “O próximo é o Capitólio”.

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Kelvin Le, irmão mais velho do detido, informou ao jornal Los Angeles Times que a guilhotina provavelmente destinava-se a ser um “símbolo de desaprovação”. Segundo ele, Philan-Tam-Duy desaprova tanto o presidente Donald Trump, republicano, quanto o governador da Califórnia, o democrata Gavin Newson.

A prisão ocorre em meio a preocupações com as ameaças crescentes de violência contra políticos nos EUA. Em 2025, a Polícia do Capitólio respondeu a quase 15.000 “declarações, comportamentos e comunicações preocupantes dirigidos a membros do Congresso, suas famílias, suas equipes e ao Complexo do Capitólio”, segundo um comunicado à imprensa de janeiro. O aumento representa um salto de 57% em relação a 2024.

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(Com informações da AFP)