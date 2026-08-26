É Agora ou Nunca: 4 Revistas Impressas a partir de R$ 35,90/mês
Mundo

Polícia dos EUA prende homem perto do Capitólio com guilhotina na caçamba de caminhonete

Caso ocorre em meio a preocupações com ameaças crescentes de violência contra políticos no país

Por Sophia Paiva 26 ago 2026, 18h41
Lateral de viatura policial branca com POLICE em laranja e UNITED STATES CAPITOL em preto, estacionada ao lado de uma caminhonete preta com uma guilhotina de madeira na caçamba, sob céu azul e árvores
Viatura da Polícia do Capitólio ao lado de caminhonete com guilhotina. Homem foi detido na terça-feira. 25/08/2026 (HANDOUT / US CAPITOL POLICE/AFP)
Continua após publicidade
Polícia dos EUA prende homem perto do Capitólio com guilhotina na caçamba de caminhonete Priorizar nos meus resultados Google

A Polícia do Capitólio, a sede do Legislativo dos Estados Unidos, informou a prisão, na terça-feira, 25, de um homem de 35 anos acusado de “portar uma arma perigosa”. O detido, identificado como Philan-Tam-Duy Le, estaria transportando uma guilhotina na caçamba de sua caminhonete pelas ruas de Washington, capital americana.

O carro estava estacionado em um local proibido em uma rua próxima aos prédios do Capitólio e da Suprema Corte. Parlamentares não estavam no Capitólio quando o homem foi preso, como o Congresso está em recesso.

Em comunicado, a polícia informou que apreendeu a guilhotina e o veículo do homem, que morava na Califórnia e teria dirigido mais de 3.500 quilômetros até a capital.

“Os investigadores estão analisando o histórico do suspeito para saber mais sobre o motivo de sua viagem a Washington”, acrescentou a polícia.

Siga
Continua após a publicidade

Uma publicação no Instagram feita na terça-feira em uma conta que parece pertencer a Le mostrava um vídeo de um homem sentado com uma guilhotina atrás dele, segundo informações da emissora CNN.

“Aqui do lado de fora do prédio do FBI, só comendo uma pizza de queijo”, disse o homem no vídeo, que trazia as legendas “Aventuras com a guilhotina” e “O próximo é o Capitólio”.

Continua após a publicidade

Kelvin Le, irmão mais velho do detido, informou ao jornal Los Angeles Times que a guilhotina provavelmente destinava-se a ser um “símbolo de desaprovação”. Segundo ele, Philan-Tam-Duy desaprova tanto o presidente Donald Trump, republicano, quanto o governador da Califórnia, o democrata Gavin Newson.

A prisão ocorre em meio a preocupações com as ameaças crescentes de violência contra políticos nos EUA. Em 2025, a Polícia do Capitólio respondeu a quase 15.000 “declarações, comportamentos e comunicações preocupantes dirigidos a membros do Congresso, suas famílias, suas equipes e ao Complexo do Capitólio”, segundo um comunicado à imprensa de janeiro. O aumento representa um salto de 57% em relação a 2024.

Continua após a publicidade

(Com informações da AFP)

Publicidade
TAGS:
Casa Branca
Estados Unidos
Washington
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 60% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).