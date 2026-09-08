Polícia dos EUA aponta óculos inteligentes da Meta como ‘ameaça à segurança’, diz jornal

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Departamentos de polícia dos EUA veem os óculos inteligentes da Meta como uma nova ameaça à segurança, temendo gravações secretas e uso em atos terroristas. Memorandos da NYPD alertam sobre o risco de divulgação de informações confidenciais em instalações e a possibilidade de reconhecimento de alvos por criminosos.

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Memorandos de departamentos de polícia dos Estados Unidos apontam uma nova e inusitada “ameaça à segurança e contraespionagem: os óculos inteligentes da Meta, empresa-mãe do Facebook, do bilionário Mark Zuckerberg. Segundo documentos obtidos pelo jornal The Guardian, os agentes temem que a nova tecnologia, equipada com câmeras, microfones e que, com a parceria da Ray-Ban, passa desapercebida como um assessório comum, já esteja sendo usada para gravá-los secretamente e até auxiliar atos terroristas.

Reportagem publicada nesta terça-feira, 8, pelo diário britânico informa que, no início do ano, a unidade de contraterrorismo do Departamento de Polícia de Nova York (NYPD, na sigla em inglês) enviou um memorando avisando seus agentes sobre a ameaça potencial dos dispositivos Ray-Ban Meta.

O documento guiava os profissionais a “realizarem inspeções minuciosas de todos os óculos permitidos dentro das celas dos detentos”, citando dois exemplos de vídeos gravados em penitenciárias que foram publicados nas redes sociais.

“A possibilidade de realizar gravações secretas dentro de uma instalação policial ou de detenção pode resultar em um risco de segurança caso informações confidenciais sobre a disposição das celas, o posicionamento das câmeras ou as rotinas de patrulhamento e proteção do local sejam divulgadas”, dizia o memorando.

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Gravações secretas

Um dos conteúdos gravados com os óculos inteligentes foi publicado no TikTok em julho de 2025, mostrando a rotina de um centro de detenção no sul dos Estados Unidos que estava sob investigação por supostas más condições para os detentos.

“Todo mundo aqui está tentando descobrir o que está acontecendo com meus óculos, por que tem uma luz piscando”, dizia o usuário que gravava o vídeo. “As pessoas não conhecem os óculos da Meta”, completou.

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O Guardian reportou que o indivíduo filmou um chuveiro escuro, o interior de celas, um refeitório superlotado e vários outros detentos enquanto dormiam, comiam ou caminhavam, todos aparentemente alheios ao fato de estarem sendo gravados.

Preocupação generalizada

O memorando do NYPD é apenas um entre uma dúzia de documentos, analisados ​​com exclusividade pelo jornal britânico, que mostram que as agências de segurança pública nos Estados Unidos — da Califórnia, na costa Oeste, ao Maine, na costa Leste — estão cada vez mais preocupadas com o potencial de uso de óculos inteligentes contra elas.

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Outro comunicado interno que circulou no NYPD em janeiro de 2025 discorre sobre o ataque terrorista de Ano Novo em Nova Orleans, quando um homem atropelou uma multidão com seu caminhão, deixando 14 mortos e outros 35 feridos. O documento diz que um alerta do FBI revelou que o criminoso passou de bicicleta pela Bourbon Street, onde ocorreu o atentado, duas vezes no final de 2024 usando óculos inteligentes.

O serviço de inteligência interna dos Estados Unidos, de acordo com o memorando, entendeu que o o homem fez um “reconhecimento prévio do alvo”. O documento conclui que os policiais devem estar atentos e denunciar indivíduos “agindo de maneira suspeita e que estejam usando o que podem ser óculos inteligentes”.