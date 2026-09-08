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Polícia dos EUA aponta óculos inteligentes da Meta como ‘ameaça à segurança’, diz jornal

Policiais do Maine à Califórnia temem que a nova tecnologia seja usada para gravar secretamente operações ou auxiliar criminosos e terroristas

Por Sophia Paiva 8 set 2026, 16h59
The Meta Ray-Ban Display AI glasses at Meta headquarters in Menlo Park, California, US, on Tuesday, Sept. 16, 2025. Meta Platforms Inc., seeking to turn its burgeoning smart glasses into a must-have product, on Wednesday unveiled its first version with a built-in screen. Photographer David Paul Morris/Bloomberg via Getty Images
The Meta Ray-Ban Display AI glasses at Meta headquarters in Menlo Park, California, US, on Tuesday, Sept. 16, 2025. Meta Platforms Inc., seeking to turn its burgeoning smart glasses into a must-have product, on Wednesday unveiled its first version with a built-in screen. Photographer David Paul Morris/Bloomberg via Getty Images (David Paul Morris/Bloomberg/Getty Images)
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Memorandos de departamentos de polícia dos Estados Unidos apontam uma nova e inusitada “ameaça à segurança e contraespionagem: os óculos inteligentes da Meta, empresa-mãe do Facebook, do bilionário Mark Zuckerberg. Segundo documentos obtidos pelo jornal The Guardian, os agentes temem que a nova tecnologia, equipada com câmeras, microfones e que, com a parceria da Ray-Ban, passa desapercebida como um assessório comum, já esteja sendo usada para gravá-los secretamente e até auxiliar atos terroristas.

Reportagem publicada nesta terça-feira, 8, pelo diário britânico informa que, no início do ano, a unidade de contraterrorismo do Departamento de Polícia de Nova York (NYPD, na sigla em inglês) enviou um memorando avisando seus agentes sobre a ameaça potencial dos dispositivos Ray-Ban Meta.

O documento guiava os profissionais a “realizarem inspeções minuciosas de todos os óculos permitidos dentro das celas dos detentos”, citando dois exemplos de vídeos gravados em penitenciárias que foram publicados nas redes sociais. 

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“A possibilidade de realizar gravações secretas dentro de uma instalação policial ou de detenção pode resultar em um risco de segurança caso informações confidenciais sobre a disposição das celas, o posicionamento das câmeras ou as rotinas de patrulhamento e proteção do local sejam divulgadas”, dizia o memorando.

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Gravações secretas

Um dos conteúdos gravados com os óculos inteligentes foi publicado no TikTok em julho de 2025, mostrando a rotina de um centro de detenção no sul dos Estados Unidos que estava sob investigação por supostas más condições para os detentos. 

“Todo mundo aqui está tentando descobrir o que está acontecendo com meus óculos, por que tem uma luz piscando”, dizia o usuário que gravava o vídeo. “As pessoas não conhecem os óculos da Meta”, completou.

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Guardian reportou que o indivíduo filmou um chuveiro escuro, o interior de celas, um refeitório superlotado e vários outros detentos enquanto dormiam, comiam ou caminhavam, todos aparentemente alheios ao fato de estarem sendo gravados.

Preocupação generalizada

O memorando do NYPD é apenas um entre uma dúzia de documentos, analisados ​​com exclusividade pelo jornal britânico, que mostram que as agências de segurança pública nos Estados Unidos — da Califórnia, na costa Oeste, ao Maine, na costa Leste — estão cada vez mais preocupadas com o potencial de uso de óculos inteligentes contra elas.

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Outro comunicado interno que circulou no NYPD em janeiro de 2025 discorre sobre o ataque terrorista de Ano Novo em Nova Orleans, quando um homem atropelou uma multidão com seu caminhão, deixando 14 mortos e outros 35 feridos. O documento diz que um alerta do FBI revelou que o criminoso passou de bicicleta pela Bourbon Street, onde ocorreu o atentado, duas vezes no final de 2024 usando óculos inteligentes.

O serviço de inteligência interna dos Estados Unidos, de acordo com o memorando, entendeu que o o homem fez um “reconhecimento prévio do alvo”. O documento conclui que os policiais devem estar atentos e denunciar indivíduos “agindo de maneira suspeita e que estejam usando o que podem ser óculos inteligentes”.

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