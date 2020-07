Polícia do Japão luta para impedir Halloween da Yakuza, a máfia do país

No que depender da polícia, esse ano as crianças de Kobe, cidade portuária no Japão, ficarão sem doces e travessuras durante o Halloween. Isso porque as autoridades querem proibir que membros Yamaguchi-gumi, uma das maiores gangues da Yakuza, a máfia japonesa, distribuam guloseimas em 31 de outubro.

Embora a tradição não faça parte da cultura do país, membros da facção costumam presentear meninos e meninas fantasiados com sacos coloridos de doces e lanches, desde 2013. O gesto foi a maneira encontrada pela organização de 105 anos para suavizar a imagem junto a opinião pública, depois que o Japão adotou leis mais rígidas contra as gangues. Também acredita-se que os gangsters buscam obter apoio da população, após um racha na Yamagushi-Gumi que provocou guerras entre grupos rivais

Foi uma possível guerra de território, que levou a polícia local a submeter um projeto à assembléia da prefeitura que, se aprovado, proibiria os membros da Yakuza de dar dinheiro e presentes a menores de 18 anos.

Se aprovado, o projeto também impedirá que membros de gangues entrem em contato com crianças e permitam que elas acessem suas instalações, informou o jornal Asahi Shimbun. Os infratores reincidentes podem pegar até seis meses de prisão ou uma multa de até 500.000 ienes (cerca de 25.000 reais)

As autoridades japonesas têm fechado contra a Yakuza. A Yamaguchi-gumi já abrigou cerca de metade de todos os membros de gangues do país e chegou a figurar entre as cinco organizações criminosas mais ricas do mundo, de acordo com um levantamento da revista Fortune. Mas vive um momento crítico.

Um levantamento da Agência Policial Nacional do Japão, estima que o número de gangsters nunca foi tão baixo no país – cerca de 28.200, segundo o órgão federal. As organizações estariam enfrentando dificuldades de financiar seus integrantes por conta das leis mais rígidas e ações mais efetivas da Justiça.

O Yamaguchi-gumi, tem 8.900 membros e foi alvo de alertas policiais a respeito de uma guerra de território com um grupo dissidente formado em 2015.