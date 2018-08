Polícia diz que jovem de 24 anos foi autor de tiroteio em torneio de game

David Katz, de 24 anos, foi apontado pela polícia de Jacksonville, na Flórida, como o autor dos disparos que deixaram ao menos dois mortos – as primeiras informações davam conta de quatro vítimas; outros relatos faltam em três – e 11 pessoas feridas durante um torneio de videogame em um bar.

Em entrevista coletiva, o xerife da cidade, Mike Williams, disse que o suspeito era originário de Baltimore, no estado de Maryland. De acordo com ele, o atirador, que morreu no local, participava do torneio de Madden 19, um game de futebol americano desenvolvido pela EA Sports. Segundo o policial, o agressor usou “pelo menos” uma pistola. A polícia ainda investiga a motivação do crime.

De acordo com o oficial, nove pessoas foram feridas por tiros e levadas de ambulância para hospitais próximos – outras duas foram com seus próprios veículos. O estado dos feridos é estável, segundo Williams.

O xerife afirmou que o local onde acontecia a competição não estava cheio, mas havia um bom número de pessoas no seu interior. O estabelecimento onde acontecia o evento, o GLHF Game Bar, fica no Jacksonville Landing, um popular shopping com cerca de 20 restaurantes e 70 lojas, e que todo ano é visitado por milhares de moradores e turistas.

No vídeo abaixo,é possível ouvir gritos durante o tiroteio, antes de a transmissão ser cortada.

Em nota, a EA Sports lamentou o episódio. “Estamos cientes do incidente em um campeonato de Madden realizado em Jacksonville. Estamos trabalhando com as autoridades para reunir os fatos neste estágio. É uma situação horrível, nossos mais profundos sentimentos para todos os envolvidos”, publicou a EA em suas redes sociais.

