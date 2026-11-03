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Polícia desmonta acampamento de protesto em Madri e manifestantes denunciam violência

Barracas tomaram conta da praça Puerta del Sol por cinco semanas em meio à onda de protestos pelo direito à moradia que deixou governo Sánchez sob pressão

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 nov 2026, 10h25
Dois trabalhadores com macacões brancos e luvas limpam uma praça cheia de lixo, lonas azuis e barracas improvisadas. Um deles usa capacete vermelho e segura uma vassoura, enquanto o outro move uma lona. Ao fundo, um caminhão vermelho com a inscrição Selur Limpieza Urgente e edifícios urbanos.
Funcionários retiram barracas da praça Puerta del Sol, em Madri, após a polícia expulsar manifestantes e desmontar um acampamento que serviu de base para protestos sobre a crise habitacional na Espanha. 03/11/2026 -  (Paul Hanna/AFP)
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Instalado há mais de um mês na praça Puerta del Sol, no coração de Madri, o acampamento de ativistas espanhóis pelo direito à moradia foi desmantelado pela polícia na madrugada desta terça-feira, 3, a menos de um mês das eleições gerais na Espanha.

A crise de habitação, uma das maiores preocupações dos eleitores, entrou com força no debate público no fim de setembro após Maricarmen Abascal, uma aposentada madrilena de 87 anos, ser despejada na sequência de um aumento de cerca de 200% em seu aluguel. Ela morreu poucos dias depois.

A expulsão da idosa de seu apartamento desencadeou uma onda de manifestações, com a instalação do acampamento na praça Puerta del Sol.

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Denúncias de violência

“A retirada do acampamento aconteceu sem distúrbios, nem episódios de violência”, informou o governo de Madri à agência AFP. No total, 334 pessoas foram retiradas e duas foram detidas por desobediência e resistência. “O dispositivo foi integrado por 220 agentes da Polícia Nacional e 180 da Polícia Municipal de Madri, com a participação de bombeiros e serviços sociais”, acrescentou.

Os organizadores do movimento, por sua vez, denunciaram no aplicativo Telegram “uma intervenção policial violenta” que deixou “várias companheiras feridas em consequência dos golpes e do uso de gás de pimenta”.

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+ Explosão de protestos na Espanha escancara efeitos da profunda crise habitacional das metrópoles

“Às 3 da manhã, entraram 200 (policiais) antidistúrbios com agressões. Eles nos tiraram, nos agrediram, não nos deixaram pegar nada das barracas”, afirmou Flor, uma mulher em situação de rua de 43 anos que vivia no acampamento “desde o dia 26 de setembro, desde o dia do início” do protesto.

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“Toda a minha documentação, meu telefone, tudo estava lá. Não tenho nada”, contou ela à AFP em meio a lágrimas.

Assim como Flor, muitas pessoas em situação de rua haviam encontrado refúgio nas últimas semanas na Porta do Sol, ao lado de manifestantes e ativistas pelo direito à moradia, em centenas de barracas dentro de um acampamento que tinha refeitório próprio, uma biblioteca e até uma enfermaria. Nesta manhã, grande parte da praça estava fechada pelas forças de segurança e operações de limpeza estavam em curso.

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Pressão sobre Sánchez

Incapaz de obter a aprovação no Parlamento de dois projetos de lei destinados a enfrentar a crise habitacional, o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, convocou eleições legislativas antecipadas para 29 de novembro.

Para as famílias de renda modesta, permanecer nas grandes cidades virou uma missão quase impossível nos últimos anos, especialmente em Madri, eleita em 2025 e 2026 pela rede Barnes como a cidade mais cobiçada do mundo no mercado imobiliário de luxo.

Alugar um apartamento de 50 metros quadrados na capital espanhola custava em média 1.170 euros por mês em outubro, segundo o portal Idealista, ou seja, praticamente metade do salário bruto médio. A convulsão na Espanha vem na esteira de um aumento médio de 84% nos aluguéis ao longo da última década.

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Diante dos defensores do direito à moradia, os proprietários reivindicam, por sua vez, mais garantias jurídicas e lamentam que o despejo de inquilinos inadimplentes possa demorar meses, ou mesmo anos.

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