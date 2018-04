Polícia de NY mata homem ao confundir cano com arma e gera protestos

Centenas de nova-iorquinos fizeram uma manifestação nesta sexta-feira, no Brooklyn, contra a morte de um homem negro pelas mãos da polícia. O rapaz teria levado nove tiros, sendo um na cabeça e dois no peito, após apontar um cano na direção dos policiais, fazendo-os pensar que era uma arma de fogo. A população considerou a ação policial inadequada.

Saheed Vassell, de 34 anos, vivia na vizinhança e era conhecido pelas pessoas que sempre o encontravam em uma esquina onde costumava ficar, disseram moradores da região ao The Guardian. Na quarta-feira, Vassell estaria apontando para as pessoas com um objeto não identificado. A polícia diz que recebeu diversas ligações via 911, o serviço de emergência dos Estados Unidos, sobre um homem que poderia estar apontando uma arma para as pessoas.

Quando a polícia chegou ao local, Vassell apontou o objeto na direção dos policiais, que responderam com tiros. Logo eles descobriram que o objeto, na verdade, era um cano de metal.

“Tratou-se de uma chamada sobre um homem apontando o que os operadores de telefone da polícia e outras pessoas pensaram ser uma arma para pessoas na rua”, explicou o chefe de departamento Terence Monahan em uma coletiva de imprensa. “Quando o encontramos, ele virou na direção dos policiais com o que parecia ser uma arma.”

Os moradores do bairro então organizaram uma manifestação pedindo por punição aos policiais que atiraram contra o homem e gritando palavras de ordem como “Vassel não é um atirador” e “sem justiça, sem paz”. Os manifestantes bloquearam a avenida próxima à esquina onde o rapaz recebeu os tiros.

Um vídeo divulgado pelo Departamento de Polícia de Nova York mostra Vassell apontando o objeto para as pessoas e o momento exato em que ele aponta para os policiais. O vídeo também traz transcrições de denúncias feitas ao serviço de emergência.

Segundo os residentes, Vassell era bastante conhecido na região e possuía transtornos mentais. “Este é um cara que os policiais veem todos os dias”, disse Latitia Richardson ao jornal britânico. “Ele não é um estranho para a comunidade, ele fica no mesmo lugar todos os dias. Então, se você está policiando esta comunidade, você o conheceria”.

De acordo com o jornal, os manifestantes exigiam a divulgação dos nomes dos oficiais que atiraram em Vassell e a imediata prisão dos mesmos.

O incidente ocorreu na esteira de uma série de mortes de homens negros desarmados provocadas por policiais, que desencadearam protestos de rua e atiçaram um debate nacional sobre o preconceito no sistema de justiça criminal dos Estados Unidos.

(Com Reuters)