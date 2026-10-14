Polícia de Nova York investiga casos de pessoas entrando em bueiros durante a madrugada

A polícia de Nova York investiga uma série de episódios envolvendo grupos de pessoas flagradas entrando e saindo de bueiros que dão acesso à rede subterrânea de esgoto da cidade.

Os casos, registrados durante a madrugada em diferentes bairros, têm levantado suspeitas sobre o que os envolvidos estariam fazendo nos túneis. Uma das hipóteses investigadas é a procura por objetos de valor e sucata metálica que possam ter sido levados para o sistema de esgoto após tempestades.

O flagrante mais recente ocorreu na madrugada de domingo, 11, no bairro de Hamilton Heights, em Manhattan. Segundo a emissora ABC News, a polícia procura três homens vistos entrando em um bueiro na West 141st Street.

Em 23 de setembro, três pessoas foram vistas saindo de um bueiro na esquina da East 61st Street com a Park Avenue, no Upper East Side, por volta das 4h35. O grupo fugiu em dois veículos antes da chegada dos policiais, que haviam sido acionados após uma denúncia de possível crime. O episódio ocorreu durante a semana da Assembleia Geral da ONU, que reuniu dezenas de chefes de Estado na cidade, mas não há indícios de relação entre os acontecimentos, segundo o jornal britânico The Guardian.

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Os registros se multiplicaram nos últimos meses. Em agosto, câmeras de segurança flagraram três pessoas usando macacões e lanternas na cabeça enquanto saíam de um bueiro próximo à Penn Station, em Manhattan. Outras duas pessoas com roupas semelhantes também foram vistas deixando o local a pé, segundo o USA Today. As imagens levaram à abertura de uma investigação policial.

No Brooklyn, cerca de sete pessoas foram filmadas saindo de um bueiro no meio de um cruzamento, sem qualquer sinalização de obras ou manutenção. Algumas carregavam objetos semelhantes a ferramentas, e uma delas quase foi atropelada ao subir para a rua. No Queens, outras três pessoas, vestidas com roupas impermeáveis e equipamentos de proteção, foram vistas descendo para a rede subterrânea e fechando a tampa do bueiro.

A polícia e equipes do Departamento de Proteção Ambiental de Nova York realizaram inspeções nas áreas envolvidas. Em alguns casos, os grupos teriam permanecido várias horas no subsolo antes de retornar à superfície.

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As autoridades ressaltam que entrar na rede de esgoto sem autorização é ilegal e perigoso, devido à presença de gases tóxicos, ao risco de inundações e às condições instáveis dos túneis.