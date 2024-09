Polícia de Munique troca tiros e mata suspeito perto de consulado israelense

Policiais de Munique, no sul da Alemanha, organizaram uma extensa operação nesta quinta-feira, 5, depois que um homem foi visto perto do consulado geral israelense portando uma arma “longa”. Ele abriu fogo contra os agentes de segurança, antes de ser morto na troca de tiros.

Um porta-voz da polícia informou que o tiroteio começou logo após as 9h do horário local (4h em Brasília), e afirmou não haver indícios de que outros suspeitos estejam envolvidos. O suspeito foi morto após trocar tiros com cinco policiais e mais ninguém ficou ferido.

O consulado geral israelense e o Centro de Documentação Nazista, que fica em edifício próximo, estão sob constante vigilância policial, algo que se intensificou desde o início da guerra em Gaza. De acordo com a mídia israelense, o consulado estava fechado no momento do incidente e, portanto, não havia nenhum funcionário lá.

Atentado às Olimpíadas de 1972

A mídia local rapidamente apontou que o incidente ocorreu no 52º aniversário do atentado às Olimpíadas de Munique, de 1972, quando terroristas palestinos mataram dois atletas israelenses e sequestraram outros nove, que foram mortos depois em uma tentativa de resgate fracassada. O objetivo dos militantes era trocar os atletas por 200 palestinos prisioneiros em Israel, bem como os terroristas da Facção do Exército Vermelho – Andreas Baader e Ulrike Meinhof.

A polícia não fez conexão entre o incidente e a data.

“Horror”

Em uma declaração no X, antigo Twitter, o presidente israelense, Isaac Herzog, expressou “horror” pelo que descreveu como um ataque terrorista.

“Falei agora com o presidente da Alemanha, meu querido amigo Frank-Walter Steinmeier. Juntos, expressamos nossa condenação e horror compartilhados pelo ataque terrorista desta manhã perto do consulado israelense em Munique”, disse Herzog.

A polícia orientou que a população evitasse a área ao redor da Karolinenplatz e isolou prédios residenciais e comerciais, enquanto um helicóptero patrulhava o local.

Sensível

A área onde o incidente ocorreu é considerada particularmente sensível do ponto de vista histórico. O Centro de Documentação Nazista, que foi inaugurado em 2015, foi construído sobre as ruínas da chamada “Casa Marrom”, a antiga sede do partido nazista.

O consulado geral israelense mudou-se para o antigo quarteirão do partido nazista quase na mesma época. Ambos edifícios recebem proteção especial, pois são considerados locais com alto risco de ataque.