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Polícia de Israel rejeita acusação de que partidos árabes ‘roubaram’ eleição

Alegações do Likud, partido do premiê Benjamin Netanyahu, não têm respaldo em evidências, segundo autoridades israelenses

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 out 2026, 13h03
O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.
O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu (GPO/AFP)
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Polícia de Israel rejeita acusação de que partidos árabes ‘roubaram’ eleição Priorize VEJA no Google

A polícia de Israel rejeitou nesta quinta-feira, 29, as acusações do Likud, partido do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, de que legendas árabes teriam “roubado” as eleições legislativas de terça-feira, 27. Segundo uma fonte policial citada pela imprensa israelense, não há evidências que sustentem as alegações.

“O dia da eleição passou com muito poucos incidentes irregulares sobre a integridade da eleição, mesmo quando comparados às eleições anteriores”, disse uma fonte policial a vários aos meios de comunicação de língua hebraica. “Deve-se enfatizar que não há evidências investigativas ou baseadas em inteligência para as alegações”, acrescentou.

A declaração ocorreu depois que o Likud acusou os partidos árabes de recorrer a suborno, ameaças, violência, falsificações e programas de computador proibidos para mobilizar eleitores. 

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Pedido de prisão

Nesta quinta-feira, o ministro da Segurança Nacional, o ultradireitista Itamar Ben Gvir, pediu a prisão de líderes dos partidos árabes suspeitos de envolvimento com recursos do Catar. A agência de segurança Shin Bet “deve ordenar, ainda esta manhã, as detenções dos líderes dos partidos árabes suspeitos de envolvimento com o dinheiro catari”, escreveu o ministro na rede social X (ex-Twitter).

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Já o presidente do Comitê Eleitoral Central, o juiz Noam Sohlberg, solicitou ao Shin Bet uma investigação sobre suspeitas de interferência estrangeira por meio de financiamento. Em carta divulgada nesta quinta, o magistrado afirmou não poder atestar a consistência das suspeitas, mas considerou necessário investigá-las. 

As acusações ocorrem em meio ao impasse para formar um governo. Com mais de 90% das urnas apuradas, as projeções atribuem um recorde de 19 cadeiras aos partidos árabes Raam e Lista Unificada. Os aliados de Netanyahu apareciam com 53 assentos no Knesset, enquanto o bloco do seu principal adversário, o ex-chefe do Exército Gadi Eisenkot, somava 48. Como são necessários 61 dos 120 lugares do Parlamento para alcançar a maioria, o apoio das legendas árabes pode ser decisivo nas negociações.

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+ Sem vencedor claro nas eleições, Israel continua com Netanyahu como premiê interino

Jogo de alianças

Alguns aliados de Netanyahu já sugeriram que o primeiro-ministro se una a Eisenkot e a outros centristas. Esse seria um cenário confortável para o líder israelense, desde que ele permanecesse no comando. Para o opositor, porém, associar-se a um homem que ele próprio classificou como inapto para liderar Israel teria um custo político elevado.

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Amplamente vista como um referendo sobre o governo ultradireitista de Netanyahu e sob um clima de polarização intensa, a eleição de terça-feira, 27, teve a mais alta taxa de comparecimento às urnas em pelo menos 45 anos. Foi a primeira votação desde que os ataques terroristas do Hamas, em 7 de outubro de 2023, deram início a três anos de guerra na Faixa de Gaza.

A contagem final ainda pode levar dias, e a expectativa é de que as tratativas para formar coalizões, de forma que um dos blocos consiga maioria para governar, levem semanas. Caso essas negociações fracassem, o país pode ter um segundo turno eleitoral — cenário que já ocorreu anteriormente (entre 2019 e 2022, houve cinco eleições).

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