Polícia de Hong Kong força manifestantes a deixarem o Parlamento

zoom_out_map 1 /16 Manifestantes são vistos dentro da câmara depois que invadiram o prédio do Conselho Legislativo durante o aniversário da transferência de Hong Kong para a China - 01/07/2019 (Tyrone Siu/Reuters)

zoom_out_map 2 /16 Manifestantes destroem portas e janelas de vidro do prédio do Conselho Legislativo durante o aniversário da transferência de Hong Kong para a China, em Hong Kong - 01/07/2019 (Anthony Wallace/AFP)

zoom_out_map 3 /16 Manifestante picha emblema de Hong Kong durante invasão no prédio do Conselho Legislativo do país, em Hong Kong - 01/07/2019 (Vivek Prakash/AFP)

zoom_out_map 4 /16 A polícia que está dentro do quartel-general do governo observa os manifestantes que tentaram invadir o prédio durante o aniversário da transferência de Hong Kong para a China, em Hong Kong - 01/07/2019 (Anthony Wallace/AFP)

zoom_out_map 5 /16 Manifestantes se reúnem após invadirem o prédio do Conselho Legislativo durante o aniversário da transferência de Hong Kong para a China, em Hong Kong - 01/07/2019 (Vivek Prakash/AFP)

zoom_out_map 6 /16 Manifestante usa um megafone enquanto outros quebram as portas e janelas de vidro da sede do governo em Hong Kong, no 22º aniversário da transferência da cidade da Grã-Bretanha para a China - 01/07/2019 (Philip Fong/AFP)

zoom_out_map 7 /16 Manifestantes invadem o prédio do Conselho Legislativo durante o aniversário da transferência de Hong Kong para a China, em Hong Kong - 01/07/2019 (Tyrone Siu/Reuters)

zoom_out_map 8 /16 Manifestantes invadiram o prédio do Conselho Legislativo durante o aniversário da transferência de Hong Kong para a China, em Hong Kong - 07/07/2019 (Tyrone Siu/Reuters)

zoom_out_map 9 /16 Manifestantes lotam as ruas de Hong Kong em protesto durante o aniversário da transferência de Hong Kong para a China, em Hong Kong - 01/07/2019 (Kin Cheung/AP)

zoom_out_map 10 /16 Manifestantes se reúnem do lado de fora do Conselho Legislativo, na cidade de Hong Kong - 01/07/2019 (Vincent Yu/AP)

zoom_out_map 11 /16 Manifestante segura um cartaz escrito "Tenha calma, não atire" durante protesto que lotou as ruas no aniversário da transferência de Hong Kong para a China, em Hong Kong - 01/07/2019 (Vincent Yu/AP)

zoom_out_map 12 /16 Manifestantes invadem o prédio do Conselho Legislativo durante o aniversário da transferência de Hong Kong para a China em Hong Kong - 01/07/2019 (Tyrone Siu/Reuters)

zoom_out_map 13 /16 Policial usa spray de pimenta durante confronto com manifestantes do lado de fora do Conselho Legislativo de Hong Kong que foi invadido nesta manhã, em Hong Kong - 01/07/2019 (Anthony Kwan/Getty Images)

zoom_out_map 14 /16 Manifestantes invadem o prédio do Conselho Legislativo durante o aniversário da transferência de Hong Kong para a China em Hong Kong - 01/07/2019 (Tyrone Siu/Reuters)

zoom_out_map 15 /16 Policial faz disparo contra manifestantes que invadiram o Conselho Legislativo em Hong Kong - 01/07/2019 (Tyrone Siu/Reuters)

zoom_out_map 16/16 Manifestantes reagem após gás lacrimogêneo ser disparado pela polícia do lado de fora do prédio do Conselho Legislativo que foi invadido mais cedo - 01/07/2019 (Tyrone Siu/Reuters)

A polícia de Hong Kong iniciou a operação de remoção das centenas de manifestantes pró-democracia que ocupavam o Palácio Legislativo depois das 24h (11h de segunda-feira, 1, em Brasília) com massivo uso de gás lacrimogênio. Armados e protegidos com capacetes, os policiais também avançaram, batendo os escudos no chão, contra os manifestantes defendidos por barricadas nas proximidades do Parlamento.

“Suas atividades têm afetado seriamente a ordem pública e a segurança pública”, gritou o comandante das forças policiais antes de avançar. “Por favor, saiam imediatamente ou a polícia tomará mais ações.”

Segundo o jornal The New York Times, a polícia de Hong Kong havia recuado anteriormente para evitar confronto com os manifestantes, que quebraram os vidros do Parlamento e invadiram o prédio. De dentro do edifício, pediram a libertação dos companheiros presos nas manifestações contra a lei de extradição e contra o governo de Carrie Lam, alinhado a Pequim. “Regime assassino”, foi uma das mensagens fixadas na parede do Parlamento.

Segundo o jornal South China Morning Post, 54 pessoas foram hospitalizadas em decorrência dos protestos desta segunda-feira, entre as quais três estão em estado grave. Não foi divulgada pela polícia a possível prisão de manifestantes.

Os protestos de 1 de julho marcaram o 22º aniversário do retorno da cidade à China, depois do domínio britânico. Parte da população de Hong Kong se opõe ao domínio de Pequim e, a cada ano, reitera sua oposição. O Partido Comunista Chinês rebateu, como usualmente, dizendo que a manifestação não passa de uma “performance ritualística”, mas neste ano “cruzou a linha vermelha”.

“Esses agressores violentos são tão arrogantes que não prestam a atenção na lei de Hong Kong nem um pouco, uma cena que enfurece e entristece aqueles que amam a cidade”, informou o PC, segundo o South China Morning Post.