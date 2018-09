Polícia da Holanda prende sete suspeitos de planejar ataque terrorista

A polícia da Holanda prendeu sete suspeitos de planejar um “grande atentado terrorista” no país. Com eles, foram apreendidos cinturões de explosivos e fuzis de assalto AK-47. Os suspeitos planejavam “causar numerosas vítimas”, e o plano estava em uma “fase muito avançada”, informou o Ministério Público nesta quinta-feira (27). Eles planejavam explodir um carro-bomba.

A investigação durou vários meses. A polícia observou um grupo de pessoas ligadas a um iraquiano de 34 anos, condenado em 2017 por tentar entrar em território controlado pelo grupo Estado Islâmico, e a partir daí desvendou o esquema e seus envolvidos.

“O Ministério Público e a polícia estão convencidos de que frustraram um ataque terrorista com a prisão dos suspeitos”, informaram os procuradores. A detenção se deu no final da tarde desta quinta (27), nas cidades de Arnhem e de Weert.

Os sete presos são originários das regiões de Arnhem e de Roterdã e têm entre 21 e 34 anos. Dois deles foram condenados por tentativa de viajar para zonas jihadistas do Iraque e da Síria.

Os suspeitos serão conduzidos a um tribunal de Roterdã nesta sexta-feira (28).

No último dia 31 de agosto, um afegão de 19 anos atacou turistas americanos a facadas em Amsterdã. A polícia concluiu ter sido um ato de terrorismo, com base em depoimento do agressor, no hospital em que foi atendido. Ele morreu em função dos ferimentos causados pelos tiros disparados pela polícia.