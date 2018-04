Polícia britânica inicia operação de segurança para casamento real

A polícia de Windsor, onde o príncipe britânico Harry se casará com a atriz americana Meghan Markle no mês que vem, disse nesta quinta-feira que iniciou uma das maiores operações de segurança de sua história para fazer com que o evento transcorra sem sobressaltos.

Harry, de 33 anos, e Markle, de 36, oficializarão a união em 19 de maio na Capela de São Jorge do Castelo de Windsor, lar da rainha Elizabeth, avó de Harry, que se destaca na cidade a cerca de 30 quilômetros de Londres.

Mais de 100.000 visitantes devem ir a Windsor para assistir ao casamento, e a polícia disse que barreiras para impedir ataques com veículos, patrulhas armadas e segurança semelhante à dos aeroportos serão utilizados para evitar qualquer incidente.

Cães farejadores de explosivos da polícia do vale do Tâmisa foram usados em buscas na cidade nesta quinta-feira, examinando caixas de correspondência, cabines telefônicas e fossos à procura de sinais de possíveis artefatos explosivos.

“Esta é uma grande operação para qualquer força policial, e uma das maiores em que trabalhei”, disse o coordenador de buscas policiais Andy Turner. “Nós, é claro, queremos que tudo corra tranquilamente”.

O Reino Unido mantém atualmente o segundo nível mais alto de alerta de ameaça –o ‘grave’–, significando que um ataque é considerado altamente provável. No ano passado houve cinco incidentes classificados como terrorismo que mataram 36 pessoas no país.

As autoridades disseram que lojas e edifícios serão revistados nos dias anteriores ao casamento. A Polícia dos Transportes britânica também informou que terá agentes bem visíveis e outros disfarçados em toda Londres e no sudeste inglês no dia da cerimônia, com unidades armadas em estações importantes.

(Com Reuters)